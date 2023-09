Torna l’Hexagon Film Festival: ecco come partecipare al concorso

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura presenta la quinta edizione dell’Hexagon Film Festival, organizzato con il supporto dell’associazione Kalonism.

La rassegna dedicata ai cortometraggi torna nella città di Grosseto da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre: la location delle proiezioni quest’anno sarà il Museo di storia naturale della Maremma. Ma adesso è tempo di presentare i propri lavori e prendere parte al concorso, organizzato per dare visibilità agli autori emergenti e promuovere il cortometraggio come linguaggio d’elezione della contemporaneità.

Come partecipare

Possono essere inviati i cortometraggi narrativi a tema libero, sia in live action che d’animazione, della durata massima di 20 minuti (titoli inclusi), italiani e stranieri, editi o inediti all’interno del circuito dei festival (non sono ammesse opere pubblicate online), prodotti senza fini commerciali, non prima del primo gennaio 2021. Ogni autore (che abbia compiuto il diciottesimo anno di età) potrà inviare un massimo di 2 opere. Le opere dovranno essere caricate ed iscritte nella pagina del festival sulle piattaforme FilmFreeway entro venerdì 15 settembre. Per conoscere tutti i dettagli del bando è possibile visitare il sito www.hexagonfilmfestival.com, oppure scaricare il bando dal sito di Fondazione Grosseto Cultura (www.fondazionegrossetocultura.it).

Una volta raccolti tutti i lavori in gara, la commissione selezionerà le opere che concorreranno al premio finale che vincerà, oltre all’Esagono di cristallo, un premio in denaro pari a 500 euro.

La manifestazione ha il sostegno, oltre che della Fondazione Grosseto Cultura, di Comune di Grosseto, Tiemme, Menaldi Fabio Edilizia e autocarrozzeria la Stazione.

«Ancora una volta, dopo l’esperienza decisamente positiva delle altre edizioni, siamo felici di contribuire a una rassegna importante come l’Hexagon Film Festival che si è conquistata un proprio spazio tra le kermesse nazionali e internazionali del settore – dichiara Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura –. Questa manifestazione rappresenta un arricchimento culturale per la nostra città in un ambito, quello dei cortometraggi, in forte sviluppo».