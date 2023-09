Scuola di musica Chelli, ripartono i corsi: ecco come iscriversi

Grosseto. Settembre segna la ripresa a pieno regime delle attività e dei corsi della scuola di musica Chelli, una delle realtà educative della omonima Fondazione diocesana presieduta da don Pier Mosetti.

“Dopo un anno che ci ha regalato tante belle emozioni e soddisfazioni e che ci ha consentito di tornare alla piena normalità dopo l’emergenza covid – dichiara Maria Grazia Bianchi, direttrice della scuola –, settembre è il periodo in cui riapriamo le iscrizioni e riprendiamo le lezioni”.

I corsi

La proposta dei corsi strumentali è davvero ampia: pianoforte, violino, chitarra, flauto, clarinetto, fisarmonica e tastiere, tromba, sassofono, batteria e percussioni, organo (unico corso della nostra provincia), canto, laboratorio di canto corale.

“Inoltre, abbiamo il corso propedeutico al triennio di laurea in convenzione con il conservatorio Franci di Siena – spiega ancora Bianchi –. Per noi questa collaborazione così duratura nel tempo con una realtà rinomata e prestigiosa in Italia è motivo di orgoglio, di responsabilità e anche di garanzia verso i nostri allievi”.

Giocomusica e muscoterapia

Accanto ai corsi di musica, la scuola Chelli si sta distinguendo ormai da diversi anni anche per altri due percorsi molto importanti sul piano formativo. Il primo è giocomusica, percorso educativo rivolto alla prima infanzia. Attraverso la musica, l’atmosfera ludica e in un contesto relazionale in cui ogni piccolo partecipante si sente a suo agio, si stimola l’espressività, la creatività e l’autonomia del bambino, promuovendo il suo sviluppo armonico e migliorando le sue capacità di ascolto, di attenzione, di concentrazione, di memoria, perché la musica è in grado di coinvolgere la persona nel modo più completo possibile.

L’altro è il laboratorio di musicoterapia. La scuola di musica Chelli offre la possibilità di frequentare dei laboratori in questo ambito, con sedute individuali o collettive, condotte da musicoterapeute qualificate e in continua formazione e aggiornamento.

“La musicoterapia – spiega Bianchi – mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo, in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra e interpersonale e di conseguenza possa migliorare la qualità della propria vita intervenendo in ambito preventivo, riabilitativo o terapeutico”.

I laboratori

La scuola di musica Chelli, infine, propone anche alcuni laboratori: quello di musica da camera e d’insieme, un’attività di fondamentale importanza per la formazione completa di ogni strumentista. Il corso di teoria dell’armonia e analisi e il corso di teoria, ritmica e percezione è rivolto a chi vuole approfondire i fondamenti del linguaggio musicale.

Per chi vorrà c’è la possibilità di ottenere le certificazioni Abrsm, ente certificatore per materie musicali presente in 90 Paesi. La scuola offre anche dei corsi di alto perfezionamento in pianoforte, violino e musica da camera, rivolti a musicisti che vogliono approfondire il loro repertorio e il loro bagaglio tecnico-interpretativo.

Visto il successo degli anni passati, certamente saranno proposti nuovamente seminari di formazione e aggiornamento riconosciuti dal Miur, aperti a tutti i docenti.

“Naturalmente – conclude Bianchi – la scuola è disponibile a colloqui personali per scendere più nel dettaglio circa ciascun corso che proponiamo. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla nostra sede, in via Ferrucci 11, contattando il numero di telefono 0564.449200 o inviare una e-mail a scuoladimusica@fondazionechelli.org”