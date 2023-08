Musica e solidarietà: l’Emporio solidale celebra la Giornata del dono

Grosseto. L’Emporio solidale propone molte attività che mirano a sostenere la comunità locale in diversi modi significativi: dal sostegno alla spesa al supporto nella emersione dal bisogno, passando per la promozione di una prassi virtuosa come quella dello scambio di libri scolastici. Permettendo alle famiglie in difficoltà di avere un grande risparmio economico e, allo stesso tempo, offrendo un’opportunità a coloro che hanno testi usati, ma ancora in buono stato, di metterli a disposizione, portando l’attenzione al tema del riciclo e riuso di beni ancora utilizzabili.

Venerdì primo settembre, alle 17.00, in via de’ Barberi 108, a Grosseto, avrà inizio l’appuntamento annuale del Coordinamento dei Genitori democratici Maremma. Il coordinamento offrirà una piacevole opportunità per la raccolta e lo scambio gratuito di libri scolastici delle scuole superiori, che tutti potranno portare fino alle 20. Daniela Castiglione, referente del Coordinamento maremmano, sottolinea che “La Giornata del Dono è un’opportunità per promuovere e sostenere le attività dell’Emporio solidale, nonché per promuovere i principi sociali di condivisione e solidarietà. Questa iniziativa mira a fornire un piccolo gesto di attenzione alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche e che desiderano garantire un’istruzione di qualità ai propri figli.”

A seguire, dalle 19.00, l’associazione Querce di Mamre offrirà un piccolo buffet e una “Cocomerata di fine estate”. Questo momento sarà l’occasione perfetta per condividere un pasto, socializzare e creare legami all’interno della comunità.

La serata continuerà dalle 21 con le esibizioni live di tre gruppi musicali locali: Redstan, Hellephant, con il loro nuovo disco inedito, e Morbosita, con l’anteprima del nuovo disco in uscita ad ottobre.

L’evento è aperto a tutti. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile sceivere all’indirizzo emporiosolidale.grosseto@gmail.com e per il dono dei libri è possibile contattare l’indirizzo cgdmaremma@gmail.com.