“Gastone Novelli”: il libro sull’artista presentato alle Clarisse

Grosseto. L’ultimo evento collaterale alla mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi” è la presentazione del libro “Gastone Novelli. Fogli sparsi dai taccuini della Grecia e fotografie di Marina Lund” con lo storico dell’arte Bruno Corà, il giornalista Ivan Novelli e l’editore Roberto Peccolo.

L’appuntamento è per venerdì primo settembre alle 18.30 al Polo culturale Le Clarisse, nella chiesa dei Bigi. L’ingresso, dalle 18 in poi, è gratuito; nell’occasione, aperitivo per tutti.

Il libro

Il libro dedicato a Gastone Novelli sarà in vendita al museo: un’occasione per approfondire le tematiche legate all’artista nato nel 1925 a Vienna e scomparso a Milano nel 1968, tra i principali esponenti dell’avanguardia, che attualmente vede proprie opere esposte – tra le altre – nella collezione Guggenheim, alla National Gallery of Art di Washington, al Moma di New York e al Palazzo Reale di Milano. Un artista legato anche alla Maremma: nel 1963 costruì una casa a Saturnia, che divenne luogo d’incontro di tanti amici artisti.

«Il libro – dichiara l’editore Roberto Peccolo – contiene una ventina di sketch realizzati da Gastone Novelli nel corso di uno dei suoi tanti soggiorni in Grecia. A questi ho unito le fotografie scattate da una sua compagna di viaggio, Marina Lund, durante quel soggiorno: sono immagini dell’artista mentre disegna, scorci di paesaggio con antiche sculture greche osservate da Novelli. Foto davvero suggestive e significative. Il libro è stato pubblicato con l’approvazione della Fondazione Novelli e della famiglia: conosco personalmente il figlio Ivan e ho organizzato alcune mostre dedicate al padre».

La presentazione del libro su Gastone Novelli è un evento a cura di Fondazione Grosseto Cultura nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

La mostra

La mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi”, a cura di Anna Mazzanti e Lucia Mannini, è aperta al pubblico al Polo culturale Le Clarisse fino a domenica 3 settembre con questo orario: giovedì dalle 11 alle 14, dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23; venerdì e sabato dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20; domenica dalle 17 alle 20. Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro (il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente).

