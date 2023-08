“Shakespeare in pop. Molto rumore per nulla”: al via la mostra fotografica

Grosseto. Tutto pronto per “Shakespeare in pop. Molto rumore per nulla“, la mostra fotografica di Alberto Franceschini, a cura di Giampiero Bodino, che aprirà al Museo archeologico di Grosseto venerdì 8 settembre e sarà visitabile fino a domenica 8 ottobre.

L’esposizione, allestita nella Sala delle Statue e nella saletta multimediale del piano terra del Museo archeologico e d’arte della Maremma, racconterà, attraverso gli scatti di Franceschini, i protagonisti delle opere del genio per eccellenza della sceneggiatura cinquecentesca e non solo: William Shakespeare.

La mostra

L’obiettivo della macchina fotografica di Alberto riporterà in stampa, in tutta la loro aura, i protagonisti delle opere di Shakespeare tra un realismo magico e un romanticismo decadente; tante le personalità di molti personaggi, colti e resi dall’autore in chiave pop e patinata.

Tale percorso espositivo si lega al 400° anniversario del First Folio, la prima raccolta delle opere di Shakespeare,”Comedies, histories, & tragedies”, pubblicato a Londra da Edward Blount e Isaac Jaggard nel 1623 e al tema della Città Visibile 2023, che vede gli anni ’60 protagonisti del festival.

La mostra è un vero e proprio viaggio alla scoperta della vita di uno dei più noti e apprezzati drammaturghi occidentali, narrato da quaranta fotografie e da un video di presentazione che vedrà raccontare tutto il processo creativo e l’atto finale di tale percorso: non mancheranno “scatti scartati” e una serie di ritratti ispirati sia ai magnifici anni ’60 che alla mostra, già presente al Maam, “#Artemide: una, nessuna, centomila“, in chiave pop.

Sì, perché la mostra seguirà il filo rosso che ha visto protagonista il Museo archeologico di Grosseto per il 2023, quello del pop iconico e della contaminazione con l’antico.

“La mostra – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – vuole instaurare una relazione tra l’arte del passato e la vitalità culturale del nostro territorio, soprattutto quella degli anni ’60 del secolo scorso, inserendo, tra le sculture presenti nel museo, i personaggi del mondo di Shakespeare in rapporto con i contenuti della manifestazione ‘Città Visibile 2023’. Il percorso, tra foto e statue romane, permetterà allo spettatore di conoscere uno degli autori più importanti della cultura europea, vivendo un’esperienza unica, immersiva e interattiva”.

“Il progetto espositivo – aggiunge Chiara Valdambrini, direttore del Maam – rappresenta un’ulteriore sfida. Le fotografie visionarie, vitaminiche e dai colori pop-fluo di Alberto Franceschini si fonderanno con la plasticità marmorea delle forme antiche, attraverso materiali green ecologici e innovativi. Una sperimentazione che vedrà il museo centro propulsore di cultura come sinonimo anche di sostenibilità.”

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488752, e -mail accoglienzamaam@gmail.com.

Il Comune precisa che l’accesso alla mostra è incluso nel biglietto di ingresso al museo.