Al Cassero un viaggio nelle musiche nomadi dell’Est europeo: Zingareska in concerto

Grosseto. Ultimo appuntamento con la musica di Paolo Mari a “Cassero in Arte”.

Domenica 3 settembre, alle 21.30, nell’area eventi del Cassero i Grosseto si terrà il concerto del gruppo Zingareska, un viaggio nelle musiche nomadi dell’Est europeo che unisce tradizione popolare e classicità.

Il concerto

Il progetto musicale Zingareska vuole superare le barriere tra gli stili e mostrare come la musica classica e la musica popolare siano legate e molto più simili di quanto si pensi; la musica infatti non ha confini, e aiuta a mettere in comunicazione i popoli e le culture. Il repertorio presentato comprende brani della cultura russa come “Vengerka”, “Odeskaij” e la celebre “Oci ciornie”, alternati con i Balli ungheresi di Brahms e il Rondò alla turca di Mozart. Leader del progetto è Elena Cherkasova, violinista e cantante di livello internazionale. I brani che vengono eseguiti parlano di viaggi, di migrazioni, di popoli che camminano e incontrano altri popoli, di culture che si confrontano e si mischiano; raccontano di secoli di storia zingara attraverso la musica, parlano di tematiche antiche, ma nello stesso tempo attualissime. I musicisti che suonano con Elena (violino e voce) sono di formazione etno-jazz, come Paolo Mari (chitarra), oppure di impostazione classica, come Anastasia Cherkasova (pianoforte). L’incontro tra esperienze così diverse darà vita ad un concerto assolutamente originale e interessante.

Biglietti

L’ingresso ai concerti è di 8 euro, fino ad esaurimento posti (150). Anche per questo ultimo concerto è possibile acquistare preventivamente i biglietti negli uffici dell’Istituzione Le Mura in via Mazzini, 99, tutte le mattine, dalle 9.00 alle 13.00, e i pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 16.30. Il giorno dello spettacolo, la biglietteria al Cassero apre alle 20.45.

Per informazioni è possibile chiamare lo 0564.488084 o scrivere a lemura@comune.grosseto.it

Il Cassero è aperto la mattina, dalle 10.00 alle 12.00, dal mercoledì alla domenica. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30 (lunedì, mercoledì-domenica); martedì chiuso.

L’ingresso alle mostre è di 1 euro; under 6 gratis; ingresso con visita guidata alla Fortezza 5 euro (informazioni e prenotazioni a Le Orme: e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276).