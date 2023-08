“L’altra Euridice”: lo spettacolo di Italo Calvino in scena alla bilancia Sellari

Grosseto. Domenica 27 agosto, alle 21.15, alla Bilancia Sellari sull’Ombrone, in località La Barca, Accademia Mutamenti e il Parco regionale della Maremma presentano “L’altra Euridice” di Italo Calvino, con due grandi interpreti: Sara Donzelli, voce recitante, e Stefano Cocco Cantini, al pianoforte elettrico e al sassofono soprano.

È il secondo appuntamento di “Racconti sul fiume”, prima rassegna del complesso progetto Dune – Arti Paesaggi Utopie, che ha come particolarità l’utilizzo del linguaggio dell’arte come strumento di indagine, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale. E la prima serata del progetto, giovedì 24 agosto, ha dimostrato il grande fascino della storica bilancia, decretando il successo della nuova location insieme a quello dell’inedito e già affiatatissimo due Donzelli – Cantini, che hanno offerto una straordinaria prova artistica. La valorizzazione e la “scoperta” per tanti della vecchia bilancia, monumento rurale contemporaneo, avviene in stretta collaborazione con l’associazione Alcedo, che ha preso in gestione il luogo e la cooperativa Silva. Alla bilancia Sellari gli spettatori possono giungere dopo una breve passeggiata dal ponte ciclopedonale in località la Barca, accessibile sia dalla Strada provinciale della Trappola che da Alberese.

Lo spettacolo

“L’altra Euridice”, scritto da Italo Calvino e pubblicato sulla rivista Gran Bazaar nel 1980, è il capovolgimento del mito di Orfeo ed Euridice: Orfeo diviene un rapitore che strappa Euridice alla bellezza incontaminata della profondità della terra, verso il caos assordante della superficie terrestre. Il racconto di Calvino è un invito a considerare la profondità della Terra come luogo incontaminato e tranquillo e al contrario la superficie corrotta e “inquinata” dagli uomini. Un rovesciamento che è una visione lucida e premonitrice dell’autore.

Dune è realizzato con i contributi di Ministero della Cultura, Comune di Grosseto, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Biglietti: posto unico 10 euro, per un massimo di 60 spettatori.

Prevendita on line e programma completo: www.dune-utopie.it

Si raccomanda l’acquisto dei biglietti in prevendita sul circuito Ciaotickets (1 euro di diritto di prevendita)

Per informazion: cell. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

Ritrovo per gli spettatori: ponte ciclabile sull’Ombrone Si può accedere dalla Strada provinciale della Trappola o da Alberese, segue un breve percorso a piedi. Si consiglia di dotarsi di torcia elettrica.

Foto: Luca Deravignone