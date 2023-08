Teatro, cultura e scienza: i prossimi appuntamenti al Parco della Maremma

Alberese (Grosseto). Una settimana densa di attività culturali e scientifiche: è quella in corso al Parco della Maremma.

Continuano gli eventi di “Parco aperto”.

Il programma

Giovedì 24 agosto è, infatti, in programma “Un mare di stelle”, una serata organizzata in collaborazione con la Proloco Alborensis e l’osservatorio astronomico dell’Università di Siena.

Ritrovo alle 20.30 all’info-point della Proloco in piazza del Combattente ad Alberese e poi alle 21 tutti con il naso all’insù nella spiaggia di Marina di Alberese per conoscere alcuni dei misteri della volta celeste.

Per le prenotazioni è obbligatorio contattare il numero 392.4963809. Il costo dell’attività è di 8 euro.

Sabato 26 agosto, a Torre Bassa, andrà in scena, dopo una breve e piacevole camminata, “Mythos: astri e costellazioni nei miti antichi”, della compagnia Ridi Pagliaccio, per la regia di Giacomo Moscato.

Il trekking teatrale ha un costo di 15 euro, con l’aggiunta di ulteriori 15 euro sarà possibile una gustosa apericena alla Tenuta dell’Uccellina, una volta terminato lo spettacolo.

Il ritrovo è alle 17.30 alla Tenuta dell’Uccellina. La prenotazione è obbligatoria, contattando il centro visite al numero 0564.393238.

Ma il Parco della Maremma, questo’anno, è anche il cuore del campus creativo Dune di Arte nella Natura.

Grazie alla collaborazione tra Accademia Mutamenti e il Parco regionale della Maremma, sono stati conseguiti due importanti traguardi di rilevanza nazionale: l’inserimento tra i 26 progetti speciali che avranno un contributo del Ministero della cultura per la loro originalità ed eccellenza artistica e un contributo del programma di transizione digitale del Pnrr.

In questo contesto, il 24 agosto, per la sezione “I racconti sul fiume”, alla bilancia Sellari, con ritrovo al ponte ciclabile di Alberese, alle 21.15, andranno in scena “I racconti fantastici dell’Ottocento“.

Due racconti dal volume “Il fantastico quotidiano”: “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe e “L’ombra” di Hans Christian Andersen. L’elemento soprannaturale al centro di questi intrecci appare sempre carico di senso, come l’insorgere dell’inconscio, del represso, del dimenticato, dell’allontanato dalla nostra attenzione razionale.

Il 27 agosto, invece, è la volta di “L’altra Euridice”, sempre alle 21,15 alla bilancia Sellari, con ritrovo al ponte ciclabile di Alberese. L’opera è tratta da “Le nuove cosmicomiche” di Italo Calvino, con Sara Donzelli e Stefano Cocco Cantini (sassofono).

Una riscrittura del mito di Orfeo ed Euridice, con un capovolgimento: considerare il mondo all’interno della terra, in cui abitano Plutone e la sua compagna Euridice, il vero mondo terrestre, ricco di fantastici paesaggi nati da fantasmagorici rapporti tra elementi. Orfeo è un rapitore e alla bellezza incontaminata della profondità della terra contrappone il caos assordante della superficie terrestre.

Il costo del biglietto è di 10 euro a spettacolo.

È consigliabile l’acquisto di prevendita online, in quanto i posti sono limitati, ai link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/racconti-fantastici-dellottocento o https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/laltra-euridice

Per informazioni: cell. 3885850722 (Whatsapp) e e-mail info@accademiamutamenti.it.

Maggiori informazioni sugli appuntamenti di “Parco aperto sono presenti sul sito del Parco, al link www.parco-maremma.it, e sui canali social.

Per ulteriori dettagli, contattare il centro visite al numero 0564.393238.