Parata di teatro di strada e fuochi artificiali: Marina festeggia San Rocco

Marina di Grosseto (Grosseto). Mercoledì 16 agosto Marina di Grosseto festeggia il patrono San Rocco e il San Rocco Festival onora la ricorrenza con una festosa parata di teatro di strada: “Fiesta!”, della compagnia romagnola Teatro dei Due Mondi, con la regia di Alberto Grilli, partirà alle 22.30 da via XXIV maggio, al Cavallino, e percorrerà le strade del centro: una vera festa di popolo in teatro e musica.

La parata

“Fiesta!” prende spunto dalle atmosfere dei racconti di Gabriel García Márquez e trasforma le strade in una festa dal sapore sudamericano con i ritmi tipici mescolati a canti popolari della tradizione anarchica italiana accompagnati dalla fisarmonica. Tra ritmi, tamburi, personaggi alti tre metri con i volti di cartapesta, costumi colorati e rattoppati, bandiere, fischietti e fuochi che popolano le strade, i passanti saranno istintivamente coinvolti nell’azione e preparati a seguire l’allegra parata. Improvvisamente la scena si ferma e gli spettatori assisteranno all’azione scenica che narra del combattimento tra un bandito e l’innamorato di Erendira, seguito da una corsa scatenata fatta di salti e danze acrobatiche sui trampoli. In un insieme di lingue gli attori raccontano piccole storie ispirate ad un racconto di Márquez.

“Fiesta!” è uno spettacolo che da oltre trent’anni è richiesto da festival e capitali europee; in scena gli attori Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa,, Renato Valmori. L’ingresso è gratuito.

I fuochi artificiali

Dopo lo spettacolo, della durata di circa 50’, torna l’atteso appuntamento con i tradizionali fuochi d’artificio in occasione della festa del patrono. L’inizio dello spettacolo pirotecnico è previsto per le 23.45, dall’area del porto, pochi metri dal punto in cui si concluderà lo spettacolo “Fiesta!”. I fuochi, promossi dall’amministrazione comunale, si potranno ammirare da Marina di Grosseto, ma anche dalla altre località limitrofe.

Il San Rocco Festival, che insieme a Dune – Arti Paesaggi Utopie fa parte del più vasto progetto Laboratorio Utopia, è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Per informazioni

info@accademiamutamenti.it

Foto: Daniele Ferretti