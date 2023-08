“Heart”: al via la mostra fotografica per aiutare gli “Amici di Zanzibar e del Mondo”

Marina di Grosseto. Da Ferragosto e fino al 25 agosto Marina di Grosseto, nella sala della Pro Loco, ospita la mostra fotografica “Heart”, di Graziano Perotti, per gli “Amici di Zanzibar e del Mondo”.

La mostra, patrocinata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, da Uisp, Carrefour Etrutia Retail e Comune di Follonica, è strutturata sugli scatti di Graziano Perotti che ritraggono i bambini a Zanzibar, verso i quali l’associazione si rivolge.

L’associazione

“Amici di Zanzibar e del Mondo”, nata nel 2016, con i fondi raccolti nell’ambito familiare e delle amicizie, ha infatti contribuito, grazie alla presidente Rossana Rondelli, a costruire 3 pozzi e ha organizzato pacchi spese e vestiario per le famiglie più povere anche nei villaggi fuori dai tour turistici. Negli anni l’associazione è poi riuscita a costruire a Zanzibar un asilo, l’unico gratuito di tutta l’isola, dove i bambini, dal nido alla materna, vengono seguiti da insegnanti di lingua swahili e inglese e dove viene offerta una merenda proteica per integrare la loro dieta. I piccoli sono anche oggetto di visite mediche e dentistiche. Lì vi è anche una classe di bambini con handicap e quelli sordomuti imparano la lingua dei segni e a leggere il labiale con insegnanti specializzate, mentre i bambini diversamente abili, anche gravi, vengono seguiti da una neuropsichiatra infantile che coordina l’operato delle fisioterapiste per una riabilitazione anche minima sia motoria che cognitiva.

“Tutto questo è reso possibile – spiega Cinzia Cappellini, una delle socie fondatrici – grazie al sostegno economico dei soci, dei benefattori e dei volontari presenti a turno sull’isola. La collaborazione con Graziano Perotti, che ringraziamo per la sua disponibilità, è nata per caso attraverso internet e una volta giunto a Zanzibar ci ha contatti. In asilo ha trovato la festa di compleanno dei bambini nati a gennaio. Successivamente è tornato per scattare altre foto al nido e alla materna e poi una terza volta per i bambini diversamente abili. Come associazione abbiamo tanti progetti da portare avanti e tanti altri in programma. L’obiettivo di questa mostra, oltre a mostrare la bellezza della solidarietà, è quello di sensibilizzare i visitatori e trovare nuovi soci e nuovi sostenitori.“

Gli orari

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23, mentre la sua inaugurazione è prevista per mercoledì 16 agosto alle 19.