“CineHub”: torna il cinema sotto le stelle sulle Mura medicee

Grosseto. Dal 14 al 20 agosto torna “CineHub“, il cinema sotto le stelle a MolinoHub ad ingresso gratuito, con ospiti e proiezioni.

L’iniziativa, realizzata della Mediateca digitale della Maremma, è ideata dall’associazione Kansassiti Aps in collaborazione con l’associazione Clan, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione le Mura e con il contributo del Mic e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il titolo “CineHub” è un omaggio al CineClub grossetano, storico ritrovo che proprio Bianciardi istituì negli anni del lavoro culturale, “rivisitato” per rendere omaggio alla suggestiva location dove si svolgerà la manifestazione: MolinoHub, troniera del Molino a Vento delle Mura medicee.

La rassegna è dedicata al meglio del cinema maremmano alternando film locali, grandi classici e nuovi media. Tutte le pellicole saranno proiettate in versione restaurata (2k o 4k), e avranno in comune la Maremma, o per il fatto di essere state girate nel nostro territorio o perché realizzate da professionisti “nostrani” del settore audiovisivo.

«Per questa edizione, la selezione dei film è stata fatta ponendo l’attenzione sugli anni ‘80, fil rouge che accompagna la rassegna. L’idea è nata coerentemente con il progetto avviato all’inizio del 2023 dal titolo “Ti sblocco un ricordo”, dove la Mediateca digitale della Maremma ha avviato una call aperta alla cittadinanza per il recupero e la digitalizzazione di Vhs e nastri magnetici» commenta Alice Coiro, responsabile eventi del progetto Mediateca.

Il programma

Le porte di MolinoHub, in veste di arena cinematografica, si apriranno il 14 agosto con un omaggio al Cinema Marraccini, storico cinema grossetano, con la proiezione di “L’universale” di Federico Micali. Il film, che ha come protagonista l’attore grossetano Francesco Turbanti, che interverrà insieme al regista durante la serata, è ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta a Firenze ed è incentrato sulle vicende del leggendario cinema “Universale”, nel quartiere popolare San Frediano, chiuso nel 1989. La serata, realizzata in collaborazione con cooperative Le Vie, avrà come ospite Pietro Ceciarini, responsabile del progetto partecipativo “Nuovo Cinema Marraccini”, e sarà occasione per riflettere sull’importanza dei centri culturali come fondamentali luoghi di aggregazione e scambio di idee.

A seguire martedì 15 agosto l’omaggio a Francesco Nuti, recentemente scomparso, con “Madonna che silenzio c’è stasera” di Maurizio Ponzi del 1982. Il film sarà commentato dal regista Francesco Falaschi e dallo sceneggiatore Alessio Brizzi, in collaborazione con la scuola Storie di Cinema.

Sempre in riferimento al tema dell’iniziativa, gli anni ’80, la rassegna proseguirà nei giorni successivi con la proiezione di “Amore tossico” di Claudio Caligari, in versione restaurata, in occasione del 40° anniversario dell’uscita del film, con ospiti le attrici Michela Mioni e Pamela Schettino, e “Domani accadrà” di Daniele Luchetti, principalmente ambientato ad Alberese.

«Non mancherà – commenta Francesco Ciarapica, presidente dell’associazione Kansassiti, che si occupa del recupero delle bobine della Mediateca digitale della Maremma – la consueta serata interamente dedicata alla Mediateca con i migliori filmati recuperati e digitalizzati nel 2023, che saranno sonorizzati dal vivo dal musicista grossetano Resonances (It). La novità per questo anno è stata la collaborazione con il Premio Zavattini, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici italiani, che proporrà al pubblico una selezione dei video recuperati dall’Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico».

Oltre ai vecchi filmati e ai restauri, la rassegna sarà aperta anche ai nuovi linguaggi audiovisivi. Infatti, per la serata di mercoledì 16 agosto saranno proiettate le prime due puntate della serie tv “Christian” prodotta da Sky, del regista grossetano Stefano Lodovichi.

CineHub si concluderà il 20 agosto con l’ospite d’eccezione Bobo Rondelli che, a fine proiezione del documentario “L’uomo che aveva picchiato la testa” di Paolo Virzì, per festeggiare ed omaggiare la seconda edizione della rassegna, dedicherà agli spettatori una performance musicale insieme all’amico e musicista Filippo Gatti.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 e saranno ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

Per informazioni: info@meditecadigitalemaremma.com / 0564.488067

Le trame dei film

Programma CineHub dal 14 al 20 agosto

Lunedì 14 agosto |”L’Universale” di Federico Micali | 2016, 88’| Serata di apertura

Il film è ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta a Firenze ed è incentrato sulle vicende dello storico cinema “Universale” del quartiere popolare San Frediano, chiuso nel 1989. La serata sarà dedicata al Cinema Marraccini e si svolgerà in collaborazione con cooperative Le Vie per riflettere sull’importanza dei centri culturali come luoghi di aggregazione e scambio di idee. Ospite Pietro Ceciarini, responsabile del progetto partecipativo “Nuovo Cinema Marraccini”, conduce la serata Alice Coiro con l’intervento del regista Federico Micali e dell’attore protagonista Francesco Turbanti.

Martedì 15 agosto | “Madonna che silenzio c’è stasera” di Maurizio Ponzi| 1982, 93’| Omaggio a Francesco Nuti

Francesco, single, disoccupato e oppresso da una madre possessiva, vive nel grigiore quotidiano, traumatizzato fin dal momento della sveglia che non vuol smettere di suonare.

In collaborazione con la scuola Storie di Cinema. Commentano il film il regista Francesco Falaschi e lo sceneggiatore Alessio Brizzi.

Mercoledì 16 agosto | “Christian” di Stefano Lodovichi |2022, 86’ | Serata Mediateca digitale della Maremma

Le prime due puntate della serie televisiva italiana diretta dal grossetano Stefano Lodovichi liberamente ispirata alla graphic novel “Stigmate”: la storia di un supereroe girata nella città palazzo di Corviale a Roma con Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Edoardo Pesce. Con l’intervento del regista. Introduce la serata Mario Sesti professore universitario.

Giovedì 17 agosto | “Amore tossico” di Claudio Caligari | 1983, 84’| Restauro e 40°anniversario

Tema centrale della pellicola è la dipendenza dall’eroina che afflisse molti giovani negli anni Ottanta. Particolarità del film è quella di avere come attori protagonisti persone reali che avevano avuto un passato di tossicodipendenza. Introduce il film Cecilia Vergari con la presentazione del libro “Piccola Città” di Vanessa Roghi.

Alla presenza della protagonista del film Michela Mioni e Pamela Schettino che nel film interpreta “Er Donna”.

Venerdì 18 agosto | Filmati recuperati della Mediateca digitale della Maremma + Premio Zavattini | 2023, 60’ | Serata Mediateca digitale della Maremma

I migliori filmati digitalizzati dalla Mediateca in collaborazione con il Premio Zavattini con una selezione dei video recuperati dall’archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico: “Fuori programma” di Carla Oppo, “In her shoes” di Maria Iovine, “Comunisti” di Davide Crudetti, “Sbagliando s’inventa” di Alice Sagrati. I filmati della Mediateca digitale della Maremma saranno sonorizzati dal vivo da Resonances (IT). Presenta la serata Francesco Ciarapica.

Sabato 19 agosto | “Domani accadrà” di Daniele Luchetti | 1988, 87’ | Serata Mediateca digitale della Maremma

Il film è stato girato principalmente all’interno del Parco naturale della Maremma, nei dintorni di Alberese. Parla della storia di due butteri che si improvvisano briganti, prodotto da Nanni Moretti, con Paolo Hendel. Intervento del regista del film Daniele Luchetti. Introduce la serata dedicata al Parco della Maremma Emilio Guariglia, giornalista.

Domenica 20 agosto | “L’uomo che aveva picchiato la testa” di Paolo Virzì| 2009, 76’| Serata di chiusura

Ambientato in un’estate bollente due vecchi amici dai diversi destini si incontrano: Paolo Virzì e Bobo Rondelli. Nati e cresciuti nello stesso quartiere popolare, uno è diventato il regista che ha fatto conoscere al mondo l’umanità ironica e irriverente di Livorno. L’altro è il geniale e sconsiderato cantautore che di questa città è la voce più autentica, esilarante e commovente. Attraverso testimonianze, pedinamenti indiscreti, rievocazioni di memorie di quartiere, Virzì ripercorre la biografia rocambolesca di questo singolare artista.

La serata si concluderà con l’intervento musicale di Bobo Rondelli, accompagnato dall’amico e musicista Filippo Gatti.