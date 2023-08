“Nives” : lo spettacolo tratto dal romanzo di Sacha Naspini al San Rocco Festival

Marina di Grosseto. Venerdì 11 agosto, sul palco del San Rocco Festival, a Marina di Grosseto, va in scena “Nives”, spettacolo della compagnia grossetana Accademia Mutamenti, tratto dall’omonimo romanzo di Sacha Naspini, scrittore grossetano tradotto ormai in oltre 40 lingue.

Lo spettacolo è un’intensa prova d’attore dei protagonisti: Sara Donzelli, anche ideatrice del progetto, e Graziano Piazza, grande attore che ha appena ricevuto il Premio Flaiano alla migliore interpretazione maschile del 2023 per il ruolo di Tiresia nell’”Edipo Re”, con la regia di Carsen al Teatro greco di Siracusa per l’Inda – Istituto nazionale del dramma antico. Riccardo Fazi, della compagnia romana Muta Imago, firma la riduzione per la scena e la drammaturgia e Giorgio Zorcù la regia.

Lo spettacolo

“Nives” è uno spettacolo innovativo per la soluzione originale che ha trovato alla forma del romanzo, che è una lunga telefonata tra Nives, appena rimasta vedova, e Loriano Bottai, il veterinario del paese. Il consulto per l’amata gallina Giacomina, compagna zoppa di Nives, incantata davanti alla pubblicità del Dash, vira in una telefonata fiume nella quale si scoperchiano due intere esistenze: gli spettatori la ascoltano in cuffia, immersi nel fitto dialogo – ricco di colpi di scena, che tiene sempre con il fiato sospeso – che i due, come in una danza, imbastiscono dalle estremità di un lungo tavolo, che unisce simbolicamente le due stanze lontane. Tra riletture di fatti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire in tarda età. Finché risuonerà feroce una domanda: come è scoprire di aver vissuto all’oscuro di sé?

Lo spettacolo ha avuto un grande successo di pubblico al suo debutto nazionale, avvenuto nel dicembre scorso al Teatro Fonderia di Follonica, che coproduce, e al Teatro Puccini di Firenze; successo confermato l’altro ieri a Domodossola, dove ha replicato per Oxilia Festival. Nella prossima stagione è atteso a Roma, Catania e in alcune città toscane.

Il San Rocco Festival, che insieme a Dune – Arti Paesaggi Utopie fa parte del più vasto progetto Laboratorio Utopia, è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni

info@accademiamutamenti.it

cell. 388.5850722

Biglietti

Ingresso 10 euro, ridotti 8 euro (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura);

Prevendita online: www.sanroccofestival.it