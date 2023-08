“In bici al tramonto” e reading musicale: un weekend di eventi nel Parco della Maremma

Grosseto. Spazio allo sport ed alla cultura al Parco della Maremma. Continuano gli appuntamenti di “Parco Aperto“, il palinsesto estivo dell’area protetta.

Il programma

Venerdì 11 agosto è in programma “In bici al tramonto“: una pedalata per godere della bellezza del Parco, in uno dei momenti della giornata più suggestivi, l’imbrunire.

La meraviglia della sera: le dune della spiaggia di Collelungo al tramonto che si tingono di rosso, un tuffo in mare e cena al sacco in spiaggia. Poi di nuovo sui pedali sotto le stelle, scoprendo profumi, suoni e immagini delle notti estive in uno dei luoghi più belli di questo territorio.

Il costo del biglietto è di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Sabato 12 agosto è la volta del reading musicale: una breve camminata lungo il percorso A6 faunistico, fino al raggiungimento del piccolo anfiteatro dove andrà in scena il reading musicale “Il giustiziere di Cellere” del Teatro Studio Grosseto, con gli interpreti Mirio Tozzini e Paolo Mari.

L’adattamento del testo di Mirio Tozzini, è stato possibile grazie alla gentile concessione di Daniela Cavoli e Alessandro Angeli, che hanno messo a disposizione due opere fondamentali, “Il giustiziere di Cellere” (Alfio Cavoli) e “La lingua dei fossi, miseria e orgoglio di un fuorilegge” (Alessandro Angeli).

Una lettura ricca di suggestioni musicali, per tracciare e rinnovare la memoria di Domenico Tiburzi e Luciano Fioravanti, con la passione di chi ama la storia del territorio e sa comprendere la complessità delle vicende che ne hanno definito i tratti peculiari.

Lo spettacolo andrà in scena alle 18, il ritrovo è fissato alle 17.30 presso il centro visite. Una guida condurrà gli spettatori al luogo della rappresentazione.

Il costo dell’attività è di 15 euro.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Maggiori informazioni sugli appuntamenti di Parco Aperto sono presenti sul sito del Parco, al link www.parco-maremma.it, e sui canali social.

Per ulteriori dettagli, contattare il centro visite al numero 0564.393238.