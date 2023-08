“Heart”: al via la mostra fotografica per aiutare l’associazione Amici di Zanzibar e del Mondo

Grosseto. “La nostra associazione Amici di Zanzibar e del Mondo Odv, di cui sono la presidente, opera nell’isola di Zanzibar, a Kiwengwa, dal 2013 come gruppo di privati e dal 2016 come associazione, dove abbiamo iniziato a sostenere l’ospedalino con forniture, dai macchinari alle forniture trimestrali di medicinali, al sostegno alla scuola governativa, con ampliamento, riqualificazione, costruzione di un impianto idrico, predisposizione di scuole superiori, costruzione di aule per un asilo nido e bagni, fornitura di macchinari e materiali scolastici , oltre a progetti di igiene e prevenzione sanitaria e dentale con visite e cure”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la grossetana Rosanna Rondelli.

“Poi la svolta a fine 2019, su un terreno datoci in concessione da Comune e Governo, dove abbiamo costruito una scuola, dalla nursery babyclass alla materna e con una classe per disabili, di nostra gestione e direzione: a tutti dedichiamo tante energie ed attenzioni, cercando di dare una vita dignitosa a questi bambini, specialmente a quelli meno fortunati – continua la nota -. Il fotoreporter Graziano Perotti, inviato di Magazine Travel Globe, ci ha trovato su internet e mi ha contattato chiedendo informazioni sulla nostra associazione e dove fosse la scuola che gestiamo e dirigiamo a Kumba Urembo, a Kiwengwa, in Zanzibar, perché aveva in programma un workshop fotografico di gruppo a Zanzibar e voleva passare a trovarci. Infatti, è venuto alla nostra scuola tre volte, è rimasto colpito dall’ambiente e ha fatto un servizio fotografico ai bambini del nido e materna e ai diversamente abili; con questi ultimi è rimasto turbato, con mille emozioni, le ho trapelate da come lo raccontava sul social e ha fatto emozionare anche me, oltre che turbarmi, poiché simili ingiustizie in Africa sono più accentuate, data la mancanza di assistenza nell’entroterra e nei paesini isolati”.

“Graziano Perotti vuole realizzare un libro per aiutarci a trovare fondi per l’ampliamento del progetto per i diversamente abili, che prevede la costruzione di 2 aule con i bagni, tutto senza barriere architettoniche; nel frattempo ci ha donato 40 foto per realizzare una mostra itinerante, con le sue indicazioni per realizzarla, con lo scopo di farci conoscere. Grazie a Graziano Perotti per la disponibilità a farci diffondere i nostri progetti, specialmente il progetto per i diversamente abili – termina il comunicato -. Graziano dice: ‘C’era un cuore dipinto su una parete con la scritta Heart, è diventato il nome della mostra. Ho fotografato con il cuore e spero che arrivino aiuti per tutti quei bambini, anche disabili, che gli Amici di Zanzibar e del Mondo Odv stanno aiutando, ne hanno bisogno’. Noi ringraziamo questo nuovo importante amico e speriamo ci faccia dono della sua presenza”.

La mostra

La mostra si svolgerà dal 15 al 25 agosto nella sede della Pro Loco di Marina di Grosseto (l’inaugurazione è in programma il 16 agosto), in via Piave 2, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 23; dopo si terrà a Follonica, dal 26 agosto al 3 settembre, al Casello Idraulico.

Sito: www.amicidizanzibaredelmondo.org

Mail: amicidizanzibaredelmondo@gmail.com

Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter Amici di Zanzibar e del Mondo Odv/Ngo