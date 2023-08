Torna il concorso letterario “Amori sui generis”: come partecipare

Grosseto. C’è tempo fino al 15 settembre 2023, per partecipare alla quinta edizione del concorso letterario “Città di Grosseto Amori sui generis”, organizzato dall’associazione culturale Letteratura e dintorni che da anni opera con passione per valorizzare la Maremma, la cultura e l’arte. Tanti gli apprezzamenti da pubblico e istituzioni per questo appuntamento ormai imperdibile.

“L’edizione 2022 del concorso ha superato le aspettative con quasi 900 opere provenienti da tutt’Italia e molte anche dall’estero e un montepremi altissimo (5.000 euro in denaro oltre a opere d’arte, vini e prodotti) – sottolinea la presidente Dianora Tinti -. Per noi questa massiccia partecipazione è certamente motivo di grande gioia, ma i numeri non sono la nostra priorità se non nella misura in cui rappresentano la prova che stiamo andando nella direzione giusta nel diffondere e promuovere la lettura e la cultura in genere. Una cultura che non deve essere fine a stessa, ma aprirsi in un’ottica pop al pubblico, agli scrittori e alle case editrici che ci stanno inviando direttamente molte opere” .

“Premio Città di Grosseto Amori sui generis” ha ampiamente dimostrato tutta la sua maturità e prestigio con ospiti, artisti, vincitori di rilievo e sostenitori, come il Comune di Grosseto, Banca Tema, Nasdaq, Avis e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per citarne soltanto una minima parte.

I premi

Anche in questa quinta edizione verranno assegnati da una qualificata giuria, composta da docenti, giornalisti, lettori e professionisti della parola (https://letteraturaedintorni.it/5-premio-citta-di-grosseto-amori-sui-generis-ecco-la-giuria/), cospicui premi in denaro e opere d’arte ai vincitori delle cinque sezioni del concorso (“Libro edito narrativa, “Libro inedito narrativa”, “Libro edito poesie”, “Poesia singola” e “Racconti”) che, negli anni, hanno visto fra i vincitori nomi come il giallista Antonio Fusco, lo scrittore di romanzi storici Franco Forte, Aldo Della Vecchia, che ha firmato programmi tv come Target, Verissimo, Cristina Parodi Live, The Chef e scritto per Epoca, Corriere della Sera e Tv Sorrisi e Canzoni, l’astrofisico di fama internazionale Massimo Capaccioli, Francesco Falconi e Sibyl Von Der Schulenburg, molto letti e seguiti per la narrativa, e Giovanna Cristina Vivinetto, per la poesia.

Non mancheranno premi alla carriera a personalità che hanno saputo conseguire risultati di successo in campo artistico, sportivo, giornalistico e letterario, diventando così testimonianza del valore del buon operare a beneficio del Paese intero.

Soltanto per fare qualche nome, sono stati consegnati premi alla carriera a: Mirella Serri, scrittrice con numerosi saggi per Longanesi, docente di Letteratura moderna e contemporanea, collaboratrice di La Stampa, Ttl, Rai Storia e Rai Cultura; Francesca Scopelliti, giornalista, compagna di Enzo Tortora per cui ha portato avanti una serrata battaglia contro la malagiustizia, dal 1996 al 2001 segretario della Presidenza del Senato, vicepresidente della Commissione speciale per l’infanzia e componente della Commissione Giustizia; Matteo Strukul. conosciutissimo e tradotto in tutto il mondo, romanziere e sceneggiatore italiano, vincitore del Premio Bancarella 2017 con il suo libro “I Medici. Una dinastia al potere”; Marco Mazzieri, presidente della Commissione allenatori della Wbsc World Baseball Softball Confederation e già giocatore e manager della Nazionale italiana di baseball con un curriculum strabiliante; Celestino Sellaroli, editore e direttore del mensile Maremma Magazine; Roberto Sarra, organizzatore di concorsi letterari fra i più noti a livello nazionale; il coro dei Madrigalisti di Magliano, che svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero con un repertorio che va dal canto gregoriano alla musica sacra contemporanea, passando con particolare attenzione filologica attraverso il XVI secolo; Stefano D’Errico, imprenditore e direttore dell’emittente TV9 Italia; Benedetto Bruni, il poeta contadino che canta l’amore e la Maremma.

Tutte le informazioni su: https://letteraturaedintorni.it/premio-letterario-nazionale-citta-di-grosseto-amori-sui-generis-v-edizione-2023/