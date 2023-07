“Back to the past”, la Pro Loco festeggia 90 anni: il programma delle iniziative

Marina di Grosseto (Grosseto). Venerdì 4 agosto sarà una giornata con varie iniziative dedicate ai 90 anni della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, che offrirà ai partecipanti momenti di svago e di riflessione. Un programma molto ricco, in attesa della serata celebrativa del 6 agosto sul palco del Forte San Rocco, dal titolo “San Rocco Super8”.

Il programma

“Cominciamo con dare un tono retrò alle strade delle frazioni: nel pomeriggio, alle 18.45, ci sarà il ritrovo delle auto e moto d’epoca del Vespa Club di Grosseto, del Vespa Club di Castiglione della Pescaia, del Fiat Club 500 di Grosseto, dell’Amas e chiunque altro abbia mezzi d’epoca che vorrà partecipare – si legge in una nota della Pro Loco -. Alle 19.30 il corteo prenderà il via scortato dalla Polizia Municipale e percorrerà tutto viale Tirreno a Principina a Mare, per poi arrivare a Marina, nella zona delle colonie, e rientrare nella zona centrale, sfilando sul lungomare, proprio davanti agli stabilimenti balneari, per una grande festa di colori e ‘rombi’ di motore. Arrivati all’altezza del Cavallino, si uscirà dalla Ztl per rientrare poi su viale XXIV Maggio, dove verranno dislocate le auto e le moto per l’esposizione serale fino verso le 23.30/24.00″.

“Nell’ambito del programma del San Rocco Festival, si inaugura nel pomeriggio, alle 18.30, nella sala comunale di Marina di Grosseto, la mostra curata da Cecilia Luzzetti dal titolo ‘Un tenace cammino verso il mare’ – prosegue il comunicato –. Il titolo della mostra prende spunto dal libretto uscito nel 1953 che celebrava i 20 anni della nascita del primo comitato di quella che sarebbe diventata la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare; c’erano scritti di Mauro Mancini, Luciano Bianciardi, Carlo e Mario Luzzetti. È da qui che, su spinta di Cecilia Luzzetti, si è costituito un gruppetto di persone per celebrare il 90° anniversario con una mostra, un nuovo libretto e la serata ‘San Rocco Super8’ al San Rocco Festival. La mostra espone disegni e immagini d’epoca, locandine e manifesti ed altri materiali storici. La sera, sul palco del Forte San Rocco, alle 21.30, ‘Moby Dick’, della compagnia Arca Azzurra, un concerto per voci recitanti, chitarre e percussioni, che ci trasporterà con incalzanti suggestioni dentro uno dei romanzi più famosi al mondo, verso l’orizzonte marino. Esposizioni fotografiche in una sorta di ‘mostra diffusa’ saranno allestite nelle vie e nelle attività commerciali di Marina e Principina”.

“A Principina, nella zona di via del Pesceluna, l’esposizione sarà dedicata al campus creativo per giovani artisti Dune Arti Paesaggi Utopie, ideato da Giorgio Zorcù e sostenuto dalla sua nascita dalla nostra associazione – continua la nota -. La residenza artistica, quest’anno alla sua quitya edizione, inizierà l’11 e terminerà il 17 settembre, con l’apertura al pubblico il 16 e il 17 dalle 9 alle 23 a Principina a Mare, a La Femminella (nel Parco regionale della Maremma). Esposizione fotografica di foto d’epoca ga cura dell’Archivio Berti per le strade e le attività commerciali di Marina, un ‘tuffo’ nella memoria e nel passato della comunità. Ringraziamo Confcommercio e Confesercenti per il loro contributo di immagini del commercio storico di Marina. Alle 21.30 sul lungomare di Marina, tra il porto e il bagno La Rotonda sarà allestita un’area dedicata ai bambini, dove verranno proposti i giochi di un tempo. Ogni bambino partecipante potrà ricevere il ‘patentino’ di ‘giocatore d’epoca’, il tutto coordinato e proposto dalla cooperativa Le Orme. Nella stessa zona, un’altra area sarà invece allestita con videogame di un tempo, che sarà possibile provare grazie all’attrezzatura d’epoca messa a disposizione dall’associazione Classic Devices. Più avanti, sul lungomare, all’altezza del bagno Sirena, ci sarà lo spettacolo della scuola Odissea 2001 ‘Born to Dance’. Altro spazio dedicato ai bambini a Principina, nella zona del piccolo centro commerciale di viale Tirreno, dove il divertimento sarà assicurato con i giochi giganti in legno dell’associazione Bandus. Durante la serata, ad allietare la passeggiata per le vie di Marina, ci penserà la Filarmonica Città di Grosseto con un’esibizione itinerante”.

“Questo è un anno particolare per la nostra associazione – commenta Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina e Principina – e volevamo festeggiarlo su più piani. Novanta anni dalla costituzione del primo comitato di promozione, che nasceva appunto nel 1933, e nel 1953 veniva commemorato con l’uscita di un libretto dal titolo ‘Un tenace cammino verso il mare’, dove firme illustri esprimevano meraviglia e speranza per lo sviluppo futuro. Con l’amica Cecilia Luzzetti abbiamo voluto ripercorrere quelle pagine piene di aspettative nella mostra che inaugurerà appunto il 4 agosto ed abbiamo voluto conservarne nella locandina l’immagine grafica e il titolo. Inoltre, avremo pronto, fresco di stampa, il libro ‘Futuro Presente’, che raccoglie pensieri, riflessioni e bellissime immagini di vari autori, istituzionali o provenienti da altri ambiti, unite dall’obiettivo comune di esplorare il presente e immaginare il futuro. Editor Letizia Iacopini, che desidero ringraziare per l’importante lavoro svolto.

Colgo l’occasione inoltre per ringraziare l’amministrazione comunale, l’archivio foto Berti, l’archivio Foto Gori, Carlo Bonazza, Cecilia Luzzetti, Carlo Rispoli, Armando Orfeo, Francesco Rossi, Gng Musica, Luca Deravignone, Giorgio Zorcù.

Marina e Principina nella giornata del 4 agosto saranno dense di appuntamenti, di cose da fare e da vedere, a partire da divertimenti con giochi retrò per i più piccoli e sfilate di auto e moto d’epoca, ma soprattutto una mostra diffusa con foto storiche fornite dall’archivio Berti, da Confesercenti e Confcommercio, nelle vie principali e nelle attività commerciali di Marina, mentre a Principina saranno esposte le foto delle creazioni artistiche realizzate nell’ambito di Duue.

La Società Filarmonica di Grosseto e al Forte il suggestivo Moby Dick concluderanno la serata.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con noi, a Confcommercio e Confesercenti, al Vespa Club di Grosseto e al Vespa Club di Castiglione della Pescaia, al Fiat Club 500, ad Amas.

Prendete nota di questo nutrito programma e seguiteci sul sito www.rivieradellamaremma.it. Vi invito già da ora il 6 agosto a festeggiare con noi con ‘San Rocco Super8’, dove vi aspetteranno tante sorprese”.

I biglietti

Biglietti per Moby Dick in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it o a Beautyful Ways, invia IV Novembre 87 a Marina di Grosseto, e alla tabaccheria Stolzi Moris, in via Roma 58 a Grosseto)