“Blues Night”: torna il concerto per aiutare la Fondazione Il Sole

Marina di Grosseto (Grosseto). Venerdì 28 luglio alle 21.30 torna la “Blues Night”, organizzata dalla Fondazione il Sole per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività.

Il concerto

Quest’anno sul palco del San Rocco Festival a Marina di Grosseto saranno protagonisti tre band significative nel panorama blues nazionale ed internazionale.

I Tres Radio Express Service T.r.e.s.

Nascono nel 2010, sono una band composta dai fratelli Simone e Roberto Luti e Rolando Cappanera. Dalla mescola spontanea dei diversi stili ed esperienze nascono tracce originali e un sound, o un viaggio, dove il blues ed il funk, il rock e la psichedelia si sciolgono spontaneamente in una miscela esplosiva. Simone ha collaborato con numerosi artisti, tra cui la band Cappanera (assieme a Rolando fino al 1998) e con gli Ottavo Padiglione (Bobo Rondelli), ed anche lui partecipa da qualche anno al progetto “Playing for Change”.

Luca Bertone Band

Il sound che caratterizza la band è fondato su linee di basso incalzanti e ripetitive, riff di chitarra elettrica taglienti e sincopati ed i loro spettacoli sono caratterizzati da una scarica di energia che contribuisce a creare una atmosfera molto coinvolgente.

Gabriele “Tito” Capaccioni

Poliedrico chitarrista e cantante toscano, eseguirà una jam session in una performance musicale improvvisata di straordinario coinvolgimento artistico.

“La Fondazione Il Sole ringrazia la presidente della Pro Loco di Marina e Principina Loretta Teresini e il direttore artistico del San Rocco Festival Giorgio Zorcù per averci ospitato per la seconda volta nella loro rassegna artistica – si legge in una nota -. Ci auguriamo che i grossetani ed i turisti presenti a Marina partecipino con entusiasmo alla serata benefica”.

La “Blues Night” è una delle iniziative che la Fondazione il Sole mette in campo per raccogliere fondi da destinare alle attività di socializzazione rivolte alle persone con disabilità psichica, relazionale e multidisabilità.

I biglietti

Lo spettacolo inizierà alle 21.30 all’arena del Forte di San Rocco a Marina di Grosseto. L’ingresso costa 15 euro.

I biglietti si possono acquistare alla Fondazione il Sole Onlus, in via Uranio 40B, prenotare ai numeri 338.8164500 (Annarosa) o 335.1728807 (Tiziana) oppure si possono comprare direttamente la sera del concerto.

Un ringraziamento particolare all’azienda Iren che, con la sua donazione, ha consentito di organizzare la serata.