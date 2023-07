Torna il Grey Cat Festival: oltre 25 concerti negli angoli più suggestivi della Maremma

Follonica (Grosseto). Dal 27 luglio al 20 agosto una nuova edizione di Grey Cat Festival con più di 25 concerti in 16 grandi e piccoli luoghi, teatri, piazze, castelli, borghi per unire come di consueto la musica alla bellezza del territorio.

Protagonisti del programma alcuni ospiti internazionali come Peter Erskine, George Garzone, Lady Blackbird, Jérôme Casalonga, Hermon Mehari, Glenn Ferris e alcuni tra i più grandi nomi del jazz italiano, come Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Luca Aquino, Antonello Salis, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Simone Zanchini, Stefano di Battista, Antonio Farao, Karima, Sergio Cammariere e tantissimi altri. In cartellone anche una nuova residenza internazionale in collaborazione con London Jazz Festival e il Cambridge Jazz Festival, a cura di Michelangelo Scandroglio. ed uno speciale progetto dedicato ad Italo Calvino a Castiglione della Pescaia, ideato da Stefano Cocco Cantini.

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tanti musicisti, ma anche tante musiciste, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat, nel corso di una “maratona musicale” indirizzata ad i cittadini ed agli ospiti delle strutture ricettive (verso i quali esistono specifiche forme di promozione) e con una forte attenzione alla creatività del territorio (da quest’anno in cartellone anche la Band della scuola di musica di Follonica).

Grey Cat Festival è promossa dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere. L’organizzazione e la gestione del festival è curata dall’associazione Music Pool, la direzione artistica da Stefano “Cocco” Cantini e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il Fai – Delegazione di Grosseto. Il festival è sostenuto dalla Regione Toscana e, nell’ambito dei progetti di Music Pool, dal Ministero della cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

“È con grande gioia e soddisfazione che saluto questa nuova edizione del Grey Cat Festival, insostituibile punto d’incontro fra i leader indiscussi della scena jazz nazionale, internazionale e i giovani talenti – dichiara Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana -. È un evento che anima alcuni dei più suggestivi luoghi della provincia di Grosseto con la programmazione di concerti e performance, eventi e degustazioni legando la musica, l’arte e il territorio. Punto di forza di questa manifestazione è proprio il suo armonico inserimento nei più bei luoghi della Maremma, con la capacità di coinvolgimento del territorio; se la musica jazz è infatti la protagonista assoluta del festival, in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, giocano un ruolo da comprimari i grandi e piccoli centri coinvolti, i teatri, i castelli, gli spazi ex industriali, le piazze e le strade che accolgono i concerti e gli altri eventi, luoghi talmente suggestivi da essere la cornice ideale per questo splendido genere musicale. Ringrazio gli organizzatori, le amministrazioni comunali e tutte le altre realtà istituzionali e culturali coinvolte in questo progetto che testimonia ancora una volta come la Toscana diffusa sia perfetto connubio tra natura, storia e cultura, forte del suo grande passato e aperta e tesa verso il futuro”.

“Il Grey Cat Jazz Festival fa ormai parte della storia di Follonica. Attraverso questa rassegna le più importanti figure del panorama musicale jazzistico nazionale e internazionale sono passate da qui, lasciando un forte segno nella nostra cultura musicale. Quest’anno siamo arrivati alla 43esima edizione – sottolinea Barbara Catalani, assessore alla cultura del Comune di Follonica -. Il Grey Cat in questi anni ha saputo collegarsi alle realtà culturali del territorio, accrescendo il suo pubblico e la sua offerta. Questo grazie a chi da dietro le quinte ha sempre svolto con passione, professionalità e dedizione il suo lavoro”.

“Ormai da tantissimi anni il Grey Cat ci ha abituati a livelli qualitativi altissimi e fa conoscere luoghi particolari del territorio – aggiunge Susanna Lorenzini, assessore al turismo di Castiglione della Pescaia -. Per questo è un evento fondamentale, che ci unisce nell’ambito turistico. Quando i risultati ci sono, le vette sono alte e questo festival lo dimostra. Vetulonia, una piccola frazione del Comune di Castiglione della Pescaia, è affezionatissima all’appuntamento estivo con il Grey Cat, sono proprio i residenti a richiederlo, è divenuto un evento imprescindibile”.

“Ritorna l’appuntamento con il Grey Cat Festival, la manifestazione che riunisce tutti gli appassionati di musica jazz e non solo – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Tanti gli appuntamenti in programma che, in questi mesi estivi, allieteranno le giornate di coloro che si trovano all’interno della nostra provincia. Ci teniamo a ringraziare gli organizzatori, i musicisti e tutte le persone che ogni anno si impegnano per mettere in scena spettacoli straordinari”.

“La presenza di Suvereto all’interno del cartellone 2023 del Grey Cat festival è una scelta che la nostra amministrazione compie ormai dal 2019 con sempre maggiore convinzioni, perchè le caratteristiche di questo importante jazz festival si sposano alla perfezione con la filosofia del nostro borgo, che punta sulla qualità del buon vivere sia da residente che da turista – spiega Jessica Pasquini, sindaco di Suvereto – e vuole promuovere e consolidare questa visione anche nell’organizzazione dei momenti di intrattenimento e di spettacolo”.

“Si consolida anche questa stagione la collaborazione con Grey Cat. Due eventi alla Rocca pisana di grande livello e per il secondo anno l’appuntamento del 20 agosto per le vie del borgo di Scarlino – dichiara Silvia Travison, assessore alla cultura del Comune di Scarlino -. Come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo sodalizio, sia per la qualità che Gray Cat offre agli spettatori, sia per la forte sinergia che abbiamo riscontrato con gli organizzatori. Ringrazio Gianni Pini e Stefano Cocco Cantini perchè con le loro competenze e la loro sensibilità artistica hanno compreso quanto fosse importante per noi valorizzare il borgo con un evento cucito su misura per Scarlino”.

“43 edizioni di musica, cultura e creatività ad altissimo livello. Il festival cresce, dopo due anni difficili per tutto il mondo artistico, il Grey Cat è tornato a volare. Oltre agli straordinari concerti internazionali, quest’anno abbiamo inaugurato Around Grey Cat che sta dando ‘luce’ ai locali più creativi del nostro territorio, inserendoli nel programma ufficiale – spiega Stefano ‘Cocco’ Cantini, direttor artistico del festival –. Vi auguro un’estate piena di jazz, interplay e pace”.

I concerti

Mercoledì 27 luglio torna a Follonica Grey Cat Street Club con il suo articolato percorso che coinvolgerà il centro di Follonica ed il mercato coperto con la Fantomatik Orchestra, Valentina Toni, Tito Blues e tanti altri artisti.

Sabato 29 luglio alle 21.30 Grey Cat Festival torna anche per questa nuova edizione nella suggestiva Barricaia di Rocca di Frassinello con una speciale serata insieme al piano di Sergio Cammariere, con la partecipazione del violoncello di Giovanna Famulari. Al concerto seguirà una degustazione dei vini della cantina.

Domenica 30 luglio, nel suggestivo giardino di Norma Parenti a Massa Marittima, un incontro al vertice tra due grandi virtuosi del proprio strumento: il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini.

Domenica 31 luglio, nel cuore di Suvereto, uno dei borghi più suggestivi d’Italia, il concerto del duo eccezionale formato dal pianista Antonio Farao’ e dal trombettista Alex Spiagin.

Dal primo al 6 agosto Grey Cat arriva a Follonica con concerti e dj set al Teatro Fonderia Leopolda e al chiostro della Fonderia Leopolda, mentre il punto di ristoro e la Sala Allegri saranno la sede di incontri e presentazioni. Due le serate dedicate a “Follonica suona il Jazz”, lo spazio del festival lasciato alla creatività del territorio. Si parte proprio il primo agosto, al chiostro della Fonderia Leopolda, con il progetto di Leonardo Marcucci e Jole Canelli, il trombettista Andrea Lagi e il tastierista Nico Pistolesi e Tito Blues Band, con Gabriele “Tito” Capaccioni, Alessandro “Zibo” de Maio e Marco Donati. Nuovo episodio il 3 agosto, stesso luogo, questa volta con la Swing Cotton band guidata dalla voce di Eugenia Bell, il quartetto di Andrea Vanni (con Stefano Franceschini, Nino Pellegrini e Piero Borri) ed il debutto ufficiale della nuovissima orchestra della scuola di musica di Follonica. Mercoledì 2 agosto, al Teatro Fonderia Leopolda, Paolo Fresu interpreta David Bowie in compagnia di un cast stellare con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer: 30 brani del grande Bowie, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni.

Arrivano poi a Follonica i primi ospiti internazionali di questa edizione: primo a salire sul palco del Teatro Fonderia Leopolda – venerdì 4 agosto – sarà un quartetto formidabile per la prima volta in Europa insieme, formato dall’icona del jazz mondiale Peter Erskine con Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Il giorno successivo – sabato 5 agosto – per la prima volta al Grey Cat Festival, in concerto Lady Blackbird, una delle nuove voci della scena jazz globale che, pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, arriva da Los Angeles con uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili. Chiude questa quattro giorni di concerti – domenica 6 agosto – uno speciale progetto curato da Michelangelo Scandroglio. “The Iron Way” è il risultato di una residenza e una co-produzione con London e Cambridge Jazz Festival. Accompagneranno il contrabbassista grossetano 3 tra i giovani talenti più interessanti del jazz europeo: il sassofonista Alex Hitchcock, la tastierista e polistrumentista Maria Chiara Argirò ed il tastierista Myele Manzanza.

Prosegue nel 2023 un’attività già sperimentata con successo lo scorso anno: terminati i concerti nel Teatro Fonderia Leopolda la musica continuerà nel chiostro di fianco al Teatro con un nuovi eventi, a partire dalle 23.30. Ne saranno protagonisti dj come Gabriele Srd (vincitore del Contest Meet Music, realizzato in collaborazione con Grey Cat), Tomo, Plastique 01, Ppierrre, insieme ad i live di Emanuele Cannatella, Viola Violi, Raw Fish (di Giovanni Iacovella e Teis Semey) e Hackout di Daniele Caliumi e Luca Zennaro.

Lunedì 7 agosto Grey Cat Festival si sposta a Castelnuovo Val di Cecina, dove Villa Ginori Conti ospita il grande ritorno di Karima con il suo progetto originale al fianco di Piero Frassi, Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista.

Martedì 8 agosto il primo dei due concerti al castello di Scarlino presenta il trio guidato da Rita Marcotulli, per la prima volta insieme a Luca Aquino. Un viaggio avventuroso alla ricerca di suoni che rimandano al jazz, al flamenco, alla musica araba e indiana.

Secondo appuntamento a Scarlino domenica 13 agosto: saliranno sul palco Enzo Avitabile e Peppe Servillo, con il loro quartetto, che ripercorreranno in chiave acustica i loro brani più iconici in un percorso fatto di emozioni e di un linguaggio musicale personalissimo e originale.

Venerdì 11 agosto, alla Rocca degli Alberti, un progetto in duo in cui i paesaggi musicali del pianista e fisarmonicista sardo Antonello Salis e del cantante, strumentista e compositore originario della Corsica Jérôme Casalonga, si uniscono in un repertorio di improvvisazioni creative, pezzi di loro composizione e interpretazioni originali di canzoni tradizionali corse. La serata si completa con un pomeriggio formativo nel corso del quale, in collaborazione con la scuola di musica di Follonica, i musicisti incontreranno il pubblico ed i giovani musicisti locali; quindi una nuova edizione dei Grey Cat Workshop già sperimentati in primavera.

Sabato 12 agosto, al chiostro del castello di Castiglione della Pescaia, un viaggio nelle parole e tra le idee di Italo Calvino con “Senza pietre non c’è arco”. Una produzione originale di Grey Cat Festival in collaborazione con Lo stanzone delle apparizioni, nel quale Stefano Cantini, Ares Tavolazzi, Daniela Morozzi, Tomaso Montanari fanno risuonare la sua voce, tra la terra e il mare che ha amato.

Torna anche per questa edizione la giornata che unisce la bellezza della Maremma e dei suoi paesaggi con la musica di grandi nomi del jazz italiano. Lunedì 14 agosto, ritrovo al castello di Marsiliana di Massa Marittima per un percorso guidato nella natura al quale seguirà il concerto di Bebo Ferra, considerato come uno dei maggiori esponenti della chitarra jazz in Italia, e del sassofonista Raffaele Casarano.

Il programma continua mercoledì 16 agosto e torna ancora una volta nella Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano dove il pubblico potrà gustare un aperitivo nella cantina e ascoltare il concerto di Maurizio Rolli, “Sound Archives”, la nuova formazione nata da “Archivi sonori” che torna con un nuovo progetto.

Mercoledì 17 agosto, a Vetulonia, sarà sul palco il Glenn Ferris Italian Quintet, il gruppo guidato dal trombonista Glenn Ferris con Mirco Mariottini (clarinetto e basso clarinetto), Giulio Stracciati (chitarra elettrica), Franco Fabbrini (basso e contrabbasso), Paolo Corsi (batteria) un mix sorprendente che cattura l’ascoltatore e lo trasporta in un concerto imprevedibile pieno di energia.

Al Forte di San Rocco, venerdì 18 agosto, con la rinnovata collaborazione di San Rocco Festival con una serata dedicata alla musica di Ennio Morricone a Marina di Grosseto.. “Morricone Stories” è infatti l’ultimo lavoro discografico del sassofonista Stefano Di Battista, un matrimonio perfetto tra jazz e una selezione tra le oltre 500 colonne sonore morriconiane.

Sabato 19 agosto alla Pescaia Resort, Villa Tolomei di Sticciano Scalo, un evento speciale dedicato ai cento anni dalla nascita di Giorgio Albertazzi con un progetto originale guidato da Stefano Cantini insieme al giovane talento della tromba Hermon Mehari. Saranno insieme a loro il pianista Raffaele Pallozzi, il contrabbassista Michelangelo Scandroglio e il batterista Francesco Petreni.

Da questo 2023 Grey Cat apre un nuovo spazio, dedicato ai locali che programmano musica jazz nel territorio del festival utilizzando il logo “Around Grey Cat”. Già dal primo anno hanno aderito 4 spazi, il Sunny Hill di Follonica, Il Ritrovo di Bes di Vetulonia, Posto Pubblico di Castiglione della Pescaia, GarageBike&More di Massa Marittima, con circa 10 ulteriori appuntamenti musicali.

Il programma di questa nuova edizione si conclude, domenica 20 agosto, ancora una volta con “Borgo in Musica”. Per le strade del centro di Scarlino, un pomeriggio ricco di musica con aperitivi ed offerta gastronomica a cura dei commercianti del borgo ed un suggestivo concerto finale alla chiesa di San Donato, quest’anno affidato a Dario Cecchini.

La vocazione multidisciplinare di Grey Cat sarà testimoniata dalla attenzione all’arte contemporanea, confermando la storica collaborazione con il gruppo Pmb, con la partecipazione degli artisti Emiliano Baldi e Dario Vella. Uno spazio, nella Sala Leopoldina, sarà dedicato a presentazioni e talk di carattere musicale e jazzistico, curati da Alessandra Cafiero, quest’anno con 2 eventi dedicati alla Grafic Novel.

ll festival conferma il suo impegno nel territorio con le visite guidate ai luoghi degli spettacoli e la presenza dei prodotti tipici, anche quest’anno evidenziati dalla collaborazione con Strade del Vino e dei Sapori e la presenza in importanti aziende vitivinicole, come Rocca di Frassinello in apertura del festival e Cantina i Vignaioli del Morellino. La collaborazione con il Parco delle Colline Metallifere produrrà un evento straordinario con la presentazione guidata della riserva naturale statale della Marsiliana che si chiuderà con il concerto di Bebo Ferra a Raffaele Casarano. Grey Cat Festival conferma la collaborazione con Travel Today – tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere – che propone un’offerta che coniuga musica e turismo con una scelta tra diverse proposte che comprendono spettacoli, pernottamento, degustazioni, visite guidate. La formula più estensiva propone anche trekking e visite ai siti archeologici.

