“Mythos: piante e fiori nei miti antichi”: trekking teatrale nel Parco della Maremma

Grosseto. Sabato 29 luglio va in scena il trekking teatrale “Mythos: piante e fiori nei miti antichi”, della compagnia Ridi Pagliaccio. Lo spettacolo si svolgerà sul percorso A6 (faunistico) del Parco della Maremma.

Le iniziative di quest’anno relative alla Festa dei Parchi della Regione Toscana si rifanno al tema “Conosci, tutela e promuovi la nostra biodiversità”, proprio in quest’ottica si inserisce il trekking teatrale in programma il 29 luglio.

Il trekking teatrale

Non c’è pianta o fiore, tra quelli originari dell’area mediterranea, che non abbia un’origine mitologica; fiori come i narcisi, le rose, gli anemoni, o alberi come l’ulivo, il mandorlo o il cipresso, trovano nei miti antichi la spiegazione della loro nascita, della loro diffusione e dei loro stessi nomi.

Lo spettacolo ricostruisce una parte di questo immenso giacimento culturale, rendendolo divertente, emozionante e pienamente fruibile anche ai non esperti di botanica.

L’attività, completamente finanziata dalla Regione Toscana, è gratuita ed adatta ad adulti e ragazzi, proprio con lo scopo di avvicinare chiunque alla cultura ed alla natura che il Parco della Maremma da sempre protegge e tutela.

L’appuntamento è alle 17.30 al centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9), dove la guida riunirà il gruppo di partecipanti per il breve trekking sul percorso faunistico. Pochi chilometri per arrivare al piccolo anfiteatro immerso tra gli alberi, dove andrà in scena lo spettacolo “Mythos – Piante e fiori nei miti antichi.”

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.