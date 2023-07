“La cura”: il libro dell’Ordine del medici presentato nella sede della Pro Loco

Grosseto. Il libro “La cura” sarà ospite di una delle serate della rassegna “Estate in Pro Loco”.

L’appuntamento è giovedì 27 luglio alle 21.15 in piazza del Popolo a Grosseto. L’associazione grossetana ha inserito nel calendario estivo la presentazione della raccolta di 24 racconti raccolti dall’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Grosseto in occasione del concorso “Ippocrate nell’arte” del 2021, premio istituito per evidenziare le capacità artistiche di coloro che lavorano nell’ambito sanitario.

Il libro “La cura” è stato pubblicato da Effigi ed è in vendita online, nella sede dell’Ordine dei medici (via Papa Giovanni XXIII, Grosseto) e nelle librerie. Sarà possibile anche acquistarlo in occasione dell’evento della Pro Loco.

«Scrivere è spesso per un professionista sanitario uno strumento catartico – spiega la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini –. La cura è il termine usato dal medico nei confronti dei propri pazienti ed è comunemente riferita a terapie e medicine. Ma l’origine latina del termine indica un rapporto di amore, amicizia, stima, tale da risanare corpo e anima, elementi inscindibili. I nostri iscritti hanno creato dei racconti davvero toccanti capaci di esprimere quel rapporto imprescindibile tra paziente e medico, quel prendersi cura dell’altro che sta alla base del giuramento di Ippocrate. E il presidente della Pro Loco, Andrea Bramerini, anche lui membro del nostro Ordine, ha accolto subito la proposta di dedicare al libro una delle serate del programma estivo dell’associazione. Lo ringrazio veramente di cuore perché ci dà la possibilità di presentare al pubblico un’opera a cui teniamo molto, la cui vendita andrà a finanziare un’altra iniziativa che stiamo portando avanti in questi mesi per aprire un asilo nido all’ospedale Misericordia di Grosseto».

Alla serata parteciperà anche l’editore del libro, Mario Papalini, della casa editrice Effigi. L’ingresso all’evento è libero.