Direzione Musica Young: il grossetano Pandem tra i finalisti del concorso

Grosseto. È arrivato alle fasi conclusiva Direzione Musica Young, il contest per giovani cantautori under 35, voluto dal Comune di Fauglia e dal Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con Salty Music Aps e Istituto italiano di cultura a Bruxelles.

Venerdì 28 e sabato 29 luglio alle 21.30 a Fauglia (Pisa), presso la chiesa vecchia, si terrà il concerto dei quattro finalisti: Valentina Lombardi, in arte Amira, (classe ’89, di Pistoia), Bernardo Sommani (classe ’93, di Pisa), Filippo Nencioni (classe ’92, di Riotorto/Piombino, Livorno) e Andrea Turchi (classe ’95, di Grosseto) in arte Pandem.

L’esibizione dei quattro finalisti avverrà di fronte ai due presidenti di giuria: Tommaso Novi, cantautore toscano, ex componente dei Gatti Mezzi, e Giacomo Lariccia, cantautore italo-belga, tre volte finalista al Premio Tenco, che a loro volta chiuderanno con un breve live le due serate. Dopo la tappa di Fauglia il concorso porterà i finalisti ad esibirsi Bruxelles.

Il concorso

L’idea nasce dalla volontà di sostenere e valorizzare nuovi progetti creativi di scrittura e composizione musicale e di promuoverli all’estero. Con il contributo del Consiglio regionale, ottenuto dal Comune di Fauglia e Salty Music Aps, è nata la proposta del concorso per giovani cantautori under 35 che offre ai vincitori delle quattro categorie previste (Premio Musica e Parole; Premio Live Performance; Premio Originalità e Innovazione; Premio Suoni e Voce) la possibilità di esibirsi a Bruxelles il prossimo ottobre. È inoltre previsto un premio speciale assegnato grazie al voto del pubblico.

Nelle due serate del 28 e 29 luglio saranno presenti anche i rappresentanti del Comune di Fauglia e del Consiglio regionale della Toscana.

La giuria

Insieme a Tommaso Novi e Giacomo Lariccia, hanno votato in giuria: Petra Magoni, cantante e interprete (Musica nuda); Finaz, chitarrista (Bandabardò, Piero Pelù); Francesco Fry Moneti, violinista (Modena City Ramblers); Lapo Marliani, chitarrista e compositore (I Matti delle Giuncaie); Francesco Ceri, frontman, cantante e mandolinista (I Matti delle Giuncaie), Stefano “Borrkia” Toncelli, chitarrista, cantante e compositore, esperto di mix e mastering, Simone Lenzi, cantautore, scrittore, Luca Guerrieri, editore musicale e dj, Andrea Fornai, artist management, Daniela Di Tommaso, booking manager, Rossella Falco, comunicazione e video, Graziana Maggi, comunicazione e ufficio stampa, Emanuela Rombi, assessora alla cultura del Comune di Fauglia.

Il concorso si inserisce in “Migrazioni sonore” 2023, progetto di internazionalizzazione della cultura e della musica italiana nel mondo, che Salty Music Aps porta avanti dal 2017.

Il progetto, che da anni traghetta la musica italiana in Nord Europa e Nord America, ha ottenuto nel 2023 la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura a Bruxelles ed ha iniziato un percorso di valorizzazione della musica italiana d’autore in Belgio attraverso la collaborazione tra artisti come Petra Magoni, Alessandro Finaz e Francesco Moneti, con l’italiano a Bruxelles Giacomo Lariccia.