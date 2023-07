Gala Chistiakova e Diego Benocci in concerto nel chiostro della chiesa di San Francesco

Grosseto. L’ associazione culturale Recondite Armonie presenta Gala Chistiakova e Diego Benocci in un concerto pianistico a 4 mani, con musiche di Rachmaninov, Grieg, Liszt.

L’appuntamento è in programma lunedì 24 luglio, alle 21.00, a Grosseto, nel chiostro della chiesa di San Francesco (in piazza San Francesco).

Dopo il concerto sarà offerta ai presenti una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con cantina I Vini di Maremma, caseificio Il Fiorino, Coop Unicoop Tirreno di Grosseto.

Biglietti

Biglietto unico al costo di 15 euro. La biglietteria apre alle 20.15, prenotazione obbligatoria chiamando il 320.6812722 o scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com. Posti limitati.

I pianisti

Il Duo Degas, composto dai pianisti Gala Chistiakova e Diego Benocci, si è formato nel 2014, quando i due pianisti si perfezionavano all’Accademia pianistica internazionale di Imola.

Diego Benocci è nato a Grosseto, ha iniziato gli studi musicali all’Istituto musicale della sua città con il maestro Giuliano Schiano. Si è diplomato alConservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara e ha concluso il corso di laurea al Conservatorio di Stato “L. Cherubini” di Firenze nella classe della professoressa Maria Teresa Carunchio e l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida del maestro Enrico Pace e del maestro Igor Roma. Tiene regolarmente concerti in tutta Europa e in Asia come solista, musicista da camera e suona con orchestre in importanti festival.

Gala Chistiakova è nata a Mosca in una famiglia di musicisti. Ha iniziato i suoi studi di pianoforte a 3 anni con sua madre Liubov Chistiakova. Dal 1993 al 2005 ha studiato alla Scuola centrale del Conservatorio di Mosca, intitolato a P. Tchaikovsky, con i professori Helena Khoven e Anatoly Ryabov. Nel 2014 Gala ha terminato il Conservatorio di Mosca e un corso post-laurea in una classe del professor Mikhail Voskresensky. Nel 2011 ha iniziato i suoi studi all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” (classe del professor Boris Petrushansky) in Italia. Vincitrice di oltre 30 concorsi internazionali, vive oggi con il marito Diego Benocci a Grosseto, dove dirigono insieme il festival musicale internazionale “Recondite Armonie” e il progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti del Mondo”.

Il duo ha un vasto repertorio e ha tenuto concerti in Russia, Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, Germania, Regno Unito per numerose stagioni musicali internazionali riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica. Nel 2021 in duo hanno vinto la borsa di studio all’Accademia Chigiana nella classe della professoressa Lilya Zilberstein. Hanno collaborato come duo con orchestre sinfoniche e da camera e recentemente si sono esibiti al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, alla Weston Recital Hall di Oxford, al Festival international de musique de chambre Est Ouest in Belgio, Madeira Piano Fest in Portogallo, Peregrinos musicales a Santiago de Compostela, Eifel musicale ad Aquisgrana, Pio sodalizio dei Piceni e Teatro Palladium a Roma, Palazzo Medici Riccardi a Firenze, Musiques Vivantes a Vichy e un concerto straordinario per Giorgio Armani a Londra.

L’etichetta OnClassical, in collaborazione con Naxos of America, ha pubblicato nel 2021 il loro primo cd con le trascrizioni dei celebri balletti di Tchaikovsky, a cui ne è seguito di recente un secondo interamente dedicato a Brahms con le 21 Danze ungheresi e i Walzer op.39. Le loro registrazioni sono state recensite in maniera entusiasta dalla critica internazionale e trasmesse in più occasioni su Rai Radio 3. Il duo è risultato vincitore di recente del primo premio assoluto al 28° concorso pianistico “Giulio Rospigliosi”, al 23° concorso pianistico “Riviera etrusca” e al XXXI Concorso pianistico internazionale “Roma” dove hanno vinto anche il premio “Marche Musica”.