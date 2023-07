“Tutta la musica dell’organo”: il maestro Alessandro La Ciacera in concerto in cattedrale

Grosseto. Sarà il maestro Alessandro La Ciacera, organista del Duomo di Milano, il protagonista del secondo appuntamento con “Tutta la musica dell’organo”, la rassegna di musica promossa per il sesto anno consecutivo dalla Diocesi di Grosseto, attraverso gli uffici pastorali per la cultura e il liturgico, con il sostegno del Capitolo della Cattedrale.

Il concerto di La Ciacera si terrà nella cattedrale di San Lorenzo domenica 23 luglio, al termine della Messa festiva delle 21.15.

Il concerto

La Ciacerà proporrà un programma variegato spaziando da Bach a Widor, con il quale aprirà la serata eseguendo l’Allegro tratto dalla Sinfonia n. 6, op.42. Quindi di Bach l’aria “Schafe können sicher weiden”, dalla Cantata BWV 208 con la trascrizione di André Isoir (1935-2016). Il concerto proseguirà, quindi, con Fantasie et Fugue en si bemol majeur di Boëly per poi tornare su Bach con l’aria “Ertödt uns durch dein’ Güte”, dalla Cantata BWV 22 nella trascrizione di Maurice Duruflé (1902-1986). La Ciacera chiuderà la serata con Boëllmann, dalla cui Suite Gothique offrirà l’Introduction-Choral, il menuet gotique, la prière a Notre-Dame e la toccata.

Il maestro La Ciacera

Classe 1979, Alessandro La Ciacera è organista del Duomo di Milano dall’ottobre 2022 dopo essere stato nominato nel 2005, dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, secondo organista.

Diplomato con il massimo dei voti in organo e composizione organistica al Conservatorio di Milano, sotto la guida di Luigi Benedetti, perfezionandosi successivamente nel repertorio organistico con Alessio Corti e Patrick Delabre. Ha studiato anche improvvisazione organistica a Parigi con Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin. Vincitore di diversi concorsi organistici nazionali, nel settembre 2009 si aggiudica il Troisième Prix d’Interpretation all’International organ competition di Lussemburgo e il primo premio al concorso internazionale di interpretazione organistica “Città di Ovada”.

La Ciacera è ritenuto tra i migliori improvvisatori italiani della sua generazione: il suo repertorio spazia egualmente dal Barocco al Novecento; ha al suo attivo concerti in Italia e all’estero e collaborazioni con diversi compositori contemporanei, mentre parallelamente ha svolto attività didattica al Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra (2003-2013) e alla Scuola diocesana di musica e liturgia di Como (2013-2021). Ha realizzato incisioni per l’etichetta italiana “Bottega discantica” e per l’etichetta svizzera “Vde-Gallo”.