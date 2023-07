“Archeologi per un giorno”: continuano i laboratori di ceramica al Polo universitario

Grosseto. E’ iniziato il progetto “Archeologi per un giorno“, che consiste nel far partecipare gli appassionati di storia romana ai lavori che si svolgono normalmente nel laboratorio di ceramica classica alla Fondazione Polo universitario grossetano; durante l’intero mese di luglio adulti e bambini possono cimentarsi nell’affascinante avventura della storia, basta prenotare ed esibire la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione antitetanica.

I volontari sono coinvolti nel processo di lavaggio di cocci in postazioni allestite nel Giardino dell’Archeologia in via Ginori 43, durante tutto il mese di luglio. Si tratta di ceramica di età romana risalente all’ultimo ventennio del I secolo a.C., rinvenuta negli scarichi di una fornace aretina che produceva ceramica per la tavola.

Per informazioni e prenotazioni: professoressa Mara Sternini, responsabile del laboratorio, tel. 0564.441109, e-mail mara.sternini@unisi.it; segreteria, tel. 0564.441110, e-mail senserini@unisi.it.