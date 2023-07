Al via “Maremma Archeofilm”: il programma della prima serata

Grosseto. Al via giovedì 20 luglio alle 21.15 “Maremma Archeofilm“, il festival internazionale di archeologia, arte e ambiente ospitato fino al 22 luglio nel Giardino dell’Archeologia di Grosseto. (ingresso libero e gratuito).

Ad aprire la tre giorni è “Cacciatori di tombe. Il mistero della mummia dipinta“, la prima delle tre proiezioni in programma la sera del 20 luglio. Il film (Regno Unito; 44′; lingua italiano; diretto da Stephen Mizelas e James Franklin e prodotto da Lion TV, At Land Productions) ci porta a conoscenza di una scoperta archeologica che ha fatto il giro del mondo: una straordinaria tomba con una concentrazione di sarcofagi mai vista in Egitto. Seguiamo gli egittologi mentre cercano di capire il motivo per cui tutte queste mummie siano state sepolte insieme e cosa ci racconta questo antico cimitero sulla morte degli Egizi 2.500 anni fa. Alla proiezione seguirà poi un incontro con l’archeologo Andrea Marcocci (Associazione Archeologica Odysseus).

“Stromboli: a provocative island” è il secondo cortometraggio in programma nella prima serata (Francia; durata 11′; lingua italiano; diretto da Pascal Guérin e prodotto da Zed Productions. Consulenza scientifica: Sara Tiziana Levi, David Yoon, Mauro Rosi) ed è incentrato sugli scavi diretti dagli archeologi Sara Levi e David Yoon sull’isola di Stromboli. La scoperta di una chiesa crollata e di alcune sepolture è la dimostrazione di una occupazione medievale, precedentemente sconosciuta, del XIV secolo.

Chiude la serata “The Kiss”, un cortometraggio senza parlato che racconterà una storia d’amore proibita su un antico bassorilievo (Francia; durata: 8′; diretto e prodotto da Ali Zare Ghanatnowi)

Il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sui film in concorso contribuendo all’attribuzione del premio “Maremma Archeofilm” alla pellicola più gradita. Ogni sera brindisi con i vini offerti da LaSelva.

La manifestazione è organizzata da “Firenze Archeofilm/Archeologia Viva” e Associazione M.Arte. Informazioni: tel. 0564.488752 (Museo archeologico di Grosseto)

In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di Storia Naturale (str. Corsini 5, Grosseto).