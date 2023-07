Festambiente: Edoardo Leo e Premiata Forneria Marconi sul palco dell’edizione 2023

Grosseto. Festambiente 2023 (dal 2 al 6 agosto a Rispescia, in località Enaoli) chiude il cerchio.

In una puntata speciale di “Maremma in diretta”, il format creato e condotto dal giornalista Carlo Sestini, ha reso note le ultime due date in programma per l’edizione numero trentacinque del festival nazionale di Legambiente.

Il 3 agosto a salire sul palco sarà l’attore Edoardo Leo, attore di cinema, teatro e tv, regista e sceneggiatore reduce dal successo planetario – nel vero senso della parola – del film “Era ora” (visto da 20 milioni di spettatori in 190 paesi su Netflix). A Festambiente porterà sul palco “Le mie letture semiserie”, un personalissimo zibaldone di riflessioni sull’arte, l’umorismo, la natura umana attraverso brani raccolti in decenni di ricerca, per rileggere insieme le storie collettive “chi siamo e come ci raccontiamo“, per dirla con le parole dell’artista. Alle musiche il fidato Jonis Bascir.

Il 5 agosto sarà invece la volta di alcuni dei protagonisti storici della Pfm con “1970-2023 Franz Di Cioccio – Patrick Djivas – Flavio Premoli, tre amici raccontano Pfm – Premiata forneria Marconi”, uno spettacolo nello spettacolo che ripercorrerà la storia della prog band italiana più famosa al mondo. Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Flavio Premoli racconteranno la loro straordinaria avventura musicale attraverso aneddoti, filmati, fotografie e musica. Un viaggio che parte dagli anni Settanta fino ai giorni nostri in cui, dopo 53 anni di carriera, Pfm continua a raccogliere un grande successo di critica e di pubblico, sia in Italia che all’estero. Non solo ricordi, ma anche momenti musicali con tre tra i migliori musicisti della musica progressive rock.

Il programma degli spettacoli

Un volto nuovo per la manifestazione il primo, una band amica dell’associazione ambientalista la seconda. Due tasselli che si aggiungono al già composito cartellone degli spettacoli (2 agosto Bobo Rondelli & Le chitarre da ripostiglio, 3 agosto Edoardo Leo, 4 agosto Roberto Vecchioni, 5 agosto Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Flavio Premoli, 6 agosto Bandabardò) e che promettono emozioni e divertimento sotto il cielo della Maremma. L’orario d’inizio degli spettacoli è previsto alle 22.30. L’apertura dei cancelli del festival, invece, sarà tradizionalmente alle 17.30, tra attività per bambini e ragazzi, giochi, laboratori, sport, dibattiti, approfondimenti, cinema, letture all’ombra dell’uliveto, buon cibo e moltissimo altro. L’ingresso e la partecipazione agli spettacoli serali sono interamente gratuiti.

Tra gli spettacoli in programma, oltre a quelli sul palco principale, anche gli intrattenimenti musicali presso il Ristorante “Peccati di gola” (aperto dalle 19.30). Ogni sera, la cena a luci soffuse in uno dei luoghi più suggestivi di Festambiente sarà allietata dalla qualità artistica di musicisti e artisti speciali che, attraverso il jazz, il blues, il reggae, il surf, la musica tradizionale irlandese, accompagneranno le visitatrici e i visitatori in un viaggio intorno al mondo. Il 2 agosto “Il quartetto jazz Stand-Hard”, il 3 agosto “The Hidden Note – Musica tradizionale irlandese”, il 4 agosto “Tito Blues Band”, il 5 agosto “The Big Swell – Reggae edition”, il 6 agosto “Fabrizio Biscontri jazz quartet”: sono queste le band che si alterneranno sul secondo palco dedicato alla musica. L’appuntamento è dalle 21.30. È consigliata la prenotazione a questo link: www.festambiente.it/mangiare-a-festambiente/ristorante-peccati-di-gola.

“Festambiente – dichiara Angelo Gentili, coordinatore del festival – è da sempre uno slalom tra innovazione e tradizione. Il cartellone di quest’anno conferma questa nostra volontà di riuscire ad andare incontro a ogni genere di pubblico. Edoardo Leo e Pfm vanno a completare il calendario delle cinque serate festambientine che stanno per arrivare e ben si conciliano con un programma che, ancora più delle altre edizioni, abbiamo voluto estremamente trasversale, capace di coinvolgere grandi e piccini in una riflessione collettiva sul futuro del pianeta. Non a caso, tutti gli artisti che si alterneranno sul palco principale della nostra manifestazione collaboreranno a far sintonizzare cuori e coscienze dei partecipanti sulle frequenze di un cambiamento necessario tra passato e futuro, con i piedi ben piantati nel presente. Con grande orgoglio torniamo ad accogliere a Festambiente anche band locali che allieteranno gli ospiti del meraviglioso ristorante ‘Peccati di gola’. Cinque sere, cinque stili musicali diversi, cinque gruppi maremmani che, sulle note di una musica d’eccellenza, faranno da colonna sonora a un’edizione della festa che si annuncia un melting pot di cose belle tutte da scoprire, all’insegna della sensibilità nei confronti dei temi ambientali.”

Tutte le informazioni su www.festambiente.it

Foto di Stefano Pollio