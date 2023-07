Dilettando con Avis fa tappa a Principina: ecco i concorrenti in gara

Principina a Mare (Grosseto). Le telecamere di Dilettando con Avis puntano su Principina a Mare.

L’appuntamento per i clienti della struttura e per gli esterni è per mercoledì 19 luglio alle 21, nell’area spettacoli del campeggio Principina.

La seconda puntata della ventesima edizione della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv giunge così sul palco della struttura turistica gestita da Sistema Srl, con la consueta carica di divertimento. Una marea di emozioni e di vibrazioni, controllate e gestite da Carlo Sestini, investiranno gli spettatori coinvolti nella kermesse.

Insieme al padre di Dilettando, il sempre fido Paco Perillo e le due vallette, Vanessa Guadagno e, per la prima volta in questo ruolo, Cristina Cherubini.

Le esibizioni

A salire sul palco per le esibizioni i cantanti Claudio Vizzino, Claudia Coli, Gioele Lenzi, Viola Bichi, Nicole e Sonia Gori, la ballerina Viola Bichi, il gruppo di danza delle Ladies Project, i ginnasti dei 50s Babies per finire con il gruppo di salsa urban degli Urban Crew.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare nuovamente questo appuntamento – è il commento del direttore di Sistema Srl, Alberto Paolini, e della direttrice del campeggio Principina, Laila Sabadini – che ha in sé le caratteristiche dell’estate; divertimento, spensieratezza, freschezza e voglia di stare insieme agli altri. Lo scorso anno una nostra cliente raggiunse la finalissima di Grosseto e fu per noi una grande soddisfazione. Anche questa sarà una serata memorabile per la struttura, il cui ingresso è libero”.

Gli ospiti

Altamente spettacolare la performance delle ospiti, la scuola di danza del ventre “Sinfonika Danza orientale di Grosseto e Follonica”.

Appuntamento dunque alle 21 con Dilettando con Avis al campeggio Principina a Principina a Mare