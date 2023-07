“Notti dell’archeologia”: ecco gli eventi del fine settimana nei musei maremmani

Grosseto. Sono tre gli appuntamenti organizzati sabato 15 e domenica 16 luglio nei musei del Sistema Musei di Maremma nell’ambito del programma de “Le notti dell’archeologia“, la rassegna promossa dalla Regione Toscana che ogni anno promuove la partecipazione a visite, eventi, aperture straordinarie serali e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche.

Il programma

Il Museo archeologico Polveriera Guzman ad Orbetello, in via Mura di Levante 3, organizza “Miti e costellazioni” sabato 15 luglio alle 21.30. Si tratta di letture sotto le stelle di racconti legati alla mitologia e alle costellazioni per conoscere meglio il nostro cielo grazie all’ausilio di torce. Una attività dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e ai loro genitori. Informazioni e prenotazioni: tel. 3505905073, e-mail museoguzman@comune.orbetello.gr.it.

Sempre sabato, a Pitigliano, il Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, in strada provinciale 127 in via di Pantano, apre le sue porte alle 18 per una visita guidata. Questo suggestivo museo immerso nel verde, che nasce come percorso didattico alla scoperta del territorio e dell’archeologia locale, è diviso in due aree: la cosiddetta “Città dei vivi”, con la ricostruzione di antiche abitazioni di età arcaica (VII – VI secolo a.C.), e la “Città dei morti”, con un percorso nelle necropoli etrusche. Per saperne di più, contattare il numero 348.0735320.

Ci spostiamo al MuVet, Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” a Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove è in programma domenica 16 luglio alle 11 una visita guidata del museo e della mostra “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del bello nell’opera di Mitoraj”. Prenotazioni e informazioni al numero 0564.927241.

Per essere aggiornati su tutti gli eventi dei Musei di Maremma è possibile consultare il sito www.museidimaremma.it oppure la pagina Facebook.