Museo archeologico, visita guidata a Ghiaccio Forte: come partecipare

Scansano (Grosseto). Si svolgerà sabato 15 luglio, alle 18.30, a Scansano la “Passeggiata etrusca a Ghiaccio Forte”, una visita guidata in uno degli insediamenti etruschi più importanti della Maremma.

Ghiaccio Forte

Fondato nel IV secolo a.C., fu poi distrutto dai Romani intorno al 280 a.C. e per questo motivo è rimasto uno dei siti etruschi che non ha avuto rimaneggiamenti in epoca romana. Le varie campagne di scavo che si sono susseguite negli anni hanno portato alla luce numerosi e importanti reperti, quasi tutti visibili nel Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano, che fa parte dei Musei di Maremma. Oltre alla visita ai resti della città etrusca, si potrà vedere anche un vigneto sperimentale dove crescono i cloni delle viti coltivate in età etrusca e romana nella valle dell’Albegna. A seguire degustazione a cura della Scuola europea sommelier, costo di 5 euro a persona.

Per partecipare alla visita guidata è obbligatoria la prenotazione: whatsapp 329.8355610; tel. 0564.509106; e-mail musei@comune.scansano.gr.it.