Miss Italia, le selezioni tornano in città: ecco come partecipare a Miss “Grosseto 2023”

Grosseto. Dopo tanti anni il carrozzone di Miss Italia ritorna a Grosseto per una selezione regionale del concorso di Miss Italia.

La manifestazione, in programma sabato 15 luglio. sarà organizzata dall’associazione Proloco Città di Grosseto ed è inserita nel cartellone degli eventi estivi dell’associazione che, con il contributo di importanti sponsor locali, vuole offrire alla città di Grosseto.

Le concorrenti provenienti da varie località della Toscana si sfideranno per la conquista della fascia di Miss “Grosseto 2023”, la vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale, in programma per domenica 6 agosto.

Il programma

Si inizierà alle 21.30, nella sede della Proloco, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da un personaggio e voce storica del concorso come Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico, prima in abito e poi con il body dello sponsor, sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2023 di “Miss Toscana”, come avviene ormai da oltre 40 anni, sarà Gerry Stefanelli, dell’agenzia Syriostar di Montecatini Terme, responsabile di Miss Italia per la Toscana, la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi, per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Sarà un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza, ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo, dove le miss godono sempre di importanti opportunità.

Corona il tuo sogno e se sei interessata a partecipare, iscriviti direttamente sul sito ufficiale del concorso www.missitalia.it oppure chiama l’agenzia “Syriostar” allo 0572.507351 o al numero 335.7306153.