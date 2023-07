“Visibilità”: lo spettacolo tratto dall’opera di Italo Calvino in scena al Cassero

Grosseto. “Nel centenario della nascita di Italo Calvino, che si celebra in molte città e regioni Italiane, sembra prevalere l’esclusiva e acritica celebrazione dell’autore, senza considerare l’importanza che potrebbe avere per il pubblico e i cittadini, analizzarlo in rapporto alla nostra società e soprattutto ai giovani”.

A dichiararlo è Francesco Tarsi, presidente dell’associazione culturale Polis 2001.

“In questa celebrazione acritica, sembra essere preminente quella delle istituzioni maremmane, che avrebbero dovuto affrontare l’opera di Calvino con maggiore attenzione e profondità – continua Tarsi -. Parte degli ultimi anni della sua vita, Calvino li passò a Castiglione della Pescaia, frequentando, anche se poco, qualche istituzione culturale dell’epoca”.

L’associazione culturale Polis 2001, dopo l’importante produzione di successo del “Barone è Rampante – Da Italo Calvino a Claudio Spinelli”, per la regia di Francesco Tarsi, porta in scena sabato 15 luglio dalle 21.30, al Cassero di Grosseto, una delle produzioni letterarie che Calvino scrisse pochi mesi prima della sua morte: “Visibilità”.

Lo spettacolo

Questo testo è parte delle così dette “Lezioni americane”, il cui titolo fu dato dal critico letterario Pietro Citati dopo la morte dell’autore.

“Visibilità” ripercorre in modo clamoroso e straordinario gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza del grande narratore, che venne addestrato dalla madre a leggere fumetti, come il Corrierino dei Piccoli e altri ancora .

Dichiarò poi, nel corpo della lezione, che fu preso dall’ossessione del cinema, fino al termine dell’adolescenza.

Proprio questa parte della narrazione dell’autore verrà portata in scena attraverso la figura dell’attrice, protagonista del cinema degli anni ’30, Elsa De Giorgi, e che dal 1955, complice un incontro di lavoro, visse con Italo una storia d’amore che fece scrivere a Calvino, allora trentaduenne (la diva allora ne aveva 40), tre anni di grande passione documentate da 407 lettere d’amore, definite da Maria Corti le più belle degli scrittori del ‘900.

Con questa bellissima lezione di Italo Calvino, entrano in scena gli attori Davide Braglia, Ignazio Megna, Michela Azzolini e Evelina Verreschi: nella scena di “Visibilità ci saranno diverse sequenze dei film ” Ti amerò sempre” “La signora Paradiso”, “Tentazione”, con protagonista Elsa De Giorgi.

L’ingresso allo spettacolo costa 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 347.2299737, associazione culturale Polis su Facebook e Maremma Globe Star su Instagram.