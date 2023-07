“Paese DIVino”, mostra su Nofri e musica: una giornata di festa nella frazione

Istia d’Ombrone (Grosseto). Il Comitato festeggiamenti, insieme alla Pro Loco di Istia d’Ombrone, sono lieti di presentare sabato 15 luglio “Paese DiVino” ed il vernissage in ricordo del suo pittore, Rodolfo Nofri.

A partire dalle 18.30, nel giardino della chiesa di San Sebastiano, avrà luogo l’evento “Conversando su Rodolfo” insieme all’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, Paolo Pisani, amico di sempre, Maurizio Ticci, antiquario e amico, ed il figlio Pablo Nofri. Dopo l’incontro, nel centro storico sarà possibile scoprire i suoi dipinti e i suoi affreschi. Saranno esposte trenta opere e alle 20.30, nella sua abitazione, in piazza Ombrone, sarà inaugurata la targa in suo ricordo.

Dalle 20 “Paese DiVino” porterà nelle piazze del borgo medievale i sapori della Maremma con stand enogastronomici e oltre 15 produttori di vino del territorio. Il tutto all’insegna della qualità che sempre contraddistingue questo evento. Anche la scelta del calice per le degustazioni va in quella direzione. Sarà possibile degustare il succo di Bacco in un elegante calice nel quale è riportata la serigrafia del manifesto di “Paese DiVino”: “Limen”, il dipinto di Rodolfo Nofri.

Per tutta la serata le note di “La banda del torchio” animeranno le vie e le piazze del centro storico.