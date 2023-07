“Nuvole”: la commedia di Aristofane in scena al Parco archeologico

Grosseto. Dopo i primi due sold-out al castello di Vulci e alla Tomba Ildebranda, “Nuvole” – nuova produzione della giovane compagnia teatrale grossetana Confine Zero – arriva per quattro repliche al Parco archeologico di Roselle. La commedia tratta dal classico di Aristofane sarà in scena il 22 e 23 luglio e il 4 e 5 agosto alle 21.00.

La commedia

Ad essere raccontata è la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello cioè che permette farla franca in qualsiasi discussione.

Particolarità dell’adattamento di Confine Zero è la modalità interattiva: sarà il pubblico a decidere se aiutare il povero protagonista e fornirgli quegli strumenti atti a salvarlo dall’ira dei creditori. Un vero e proprio classico in modalità live, immortale, senza tempo, coinvolgente e divertente, dove – come nella migliore tradizione – poter contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata.

Gli interpreti sono Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti e Francesco Tozzi.

Drammaturgia: Francesco Tozzi. Regia: Guido Targetti. Costumi: Giulia Balbi. Organizzazione: Chiara Benicchi.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 347.4252612 / e-mail confinezero@gmail.com.

Biglietti: intero 16 euro , ridotto per studenti 12 euro. Prenotazioni online: https://forms.gle/K7vBE1Kd9LobbbM3A