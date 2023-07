“Molino che legge”: presentazioni di libri ed incontri con gli autori sulle Mura medicee

Grosseto. Nei giorni 13, 14 e 19 luglio l’associazione Clan presenta “Molino che legge”, un evento letterario ad ingresso gratuito che si terrà nello spazio culturale multidisciplinare Molino Hub, situato sulle Mura medicee di Grosseto (Bastione del Cinghialino)

Tre appuntamenti emozionanti che offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi nella magia della libri e di scoprire le opere di tre autori eccezionali.

Il programma

Si parte giovedì 13 luglio alle 19 con Francesco Serino, che presenterà il suo primo romanzo, “Patrizia 1965” in dialogo con la scrittrice Roberta Lepri e l’editore Simone Caltabellotta (Atlantide). “Patrizia 1965” è un libro che si distingue per il candore e la luminosità, racconta la storia di una madre e di un figlio che si trovano di fronte ad una situazione che sembra sfuggire loro di mano. Il romanzo esplora la fragilità, l’assurdità e la bellezza della vita, l’amore filiale e materno e i misteri che ognuno lascia dietro di sé.

Venerdì 14 luglio, alle 19, sarà la volta di Alessandro Angeli, che presenterà, in dialogo con Susanna Morante, il suo ultimo libro “Cammina sul lato selvaggio – Vivere e morire a New York”. Il racconto esplora la vita di Lou Reed, in una biografia romanzata, edita dal più importante editore musicale italiano. Dall’adolescenza tormentata del cantante nell’America degli anni Cinquanta, fino alla sua carriera da solista e alla consacrazione come uno degli autori musicali più importanti del Novecento. Il libro offre uno sguardo intimo sulla vita di un artista schivo e talentuoso che ha saputo scovare la poesia nei bassifondi di New York.

Mercoledì 19 luglio, alle 21, Alessandro Fiesoli presenterà, in dialogo con Cecilia Vergari, il suo ultimo romanzo “Parete Est“. Il romanzo racconta la storia di Claudio, sopravvissuto a un attentato che ha coinvolto la sua compagna e i suoi colleghi. Intrigato da una conversazione tra escursionisti, Claudio si imbarca in una ricerca per scoprire la verità, che lo porterà a svelare un torbido complotto finanziario. “Parete Est” è un giallo avvincente immerso nel pericoloso e affascinante silenzio della montagna.

Durante l’evento “Molino che legge”, lo spazio ssi trasformerà in un luogo magico dedicato alla letteratura. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nelle presentazioni dei libri e di interagire direttamente con gli autori, creando un dialogo stimolante tra scrittori e lettori.

Il Molino Hub è diventato in questi anni un punto di riferimento per gli amanti della cultura e dell’arte, offrendo una piattaforma per la condivisione di idee, la scoperta di nuovi talenti e l’incontro tra artisti e appassionati. Oltre alle presentazioni di libri, l’hub ha in programma una serie di eventi culturali, come proiezioni cinematografiche, laboratori, musica e molto altro ancora.

L’evento “Molino che legge” è organizzato in collaborazione con “Nuova Libreria Grosseto” e vi aspetta nei giorni 13, 14 e 19 luglio sulle mura medicee in via del Molino a Vento 17 (Cinghialino).