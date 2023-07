“Patrizia 1965”: Francesco Serino presenta il suo nuovo romanzo

Grosseto. Francesco Serino, titolare della Nuova Libreria di via dei Mille, è autore del nuovo romanzo “Patrizia 1965” (Edizioni di Atlantide), ambientato in una piccola città di provincia, in cui possiamo riconoscere Grosseto da alcuni particolari, uno su tutti la basilica del Sacro Cuore, che è una sorta di coprotagonista del romanzo.

L’editore ha così presentato l’opera al pubblico: “Raramente nella letteratura italiana contemporanea capita di leggere un libro tanto spiazzante, candido e luminoso: ‘Patrizia 1965’ è la storia di una madre e di un figlio che, di fronte a una situazione che all’improvviso sembra sfuggire loro di mano, cercano di salvare ciò che può dei giorni che ancora rimangono loro. Allora scongiurare l’infamia del ‘pignoramento mobiliare coatto’ diventa l’imperativo che s’impone quando, una mattina di primavera, ritira una raccomandata destinata alla madre. Lei, obesa, protettiva e bonaria, è una commercialista affetta da una grave malattia e ormai non più in grado di occuparsi delle incombenze dello studio professionale di cui è titolare. Mutui, stipendi, incasso delle fatture. Chi si prenderà cura di tutto ora che lei ha smesso di farlo e che la sorte si accanisce contro di loro? Una cosa è certa: lui non permetterà mai all’ufficiale giudiziario di vedere la madre nella sua vestaglia rosa legata in vita, in mezzo a tutte quelle stramaledette medicine. E così inizia la sua personale corsa all’incasso dei crediti, una corsa a tratti comica e più spesso drammatica, che lo catapulterà negli inesorabili ingranaggi della provincia e delle persone che la abitano, costringendolo a fare i conti con le ingiustizie del mondo e con un destino imprevisto che emerge dal passato. ‘Patrizia 1965’ è un romanzo sulla fragilità, l’assurdità e la bellezza della vita, sull’amore filiale e sull’amore materno, sui piccoli misteri che ognuno lascia dietro di sé, sui legami invisibili che ci uniscono e danno senso alla nostra esistenza.”

La casa editrice romana, fondata a novembre 2015 da Simone Caltabellota, già direttore editoriale di Fazi, offre “Un nuovo modello editoriale e culturale, fuori dal tempo, fuori dai format, fuori dalle convenzioni” e “nasce dal rifiuto dell’attuale produzione abnorme e dettata dalle mode dell’editoria di oggi per restituire il senso più profondo dei libri e dell’editoria più visionaria e attenta alla cura artigianale”.

Tutti i volumi della collana “classica” sono stampati su carta di pregio in tirature limitate di 999 copie numerate e diffusi esclusivamente in librerie fiduciarie e attraverso il sito.

Grande soddisfazione inoltre per la scelta dell’editore di porre come illustrazione di copertina un disegno della moglie di Francesco, Silvia Betti.

La presentazione del libro, curata dalla Nuova Libreria e dal collettivo Clan, si terrà giovedì 13 luglio alle 19 al Molino Hub (via del Molino a vento 17, al bastione del “cinghialino”, sulle Mura medicee).