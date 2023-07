Cinema, teatro e musica: continuano gli appuntamenti con “Certe sere d’estate”

Civitella Marittima (Grosseto). “Certe sere d’estate” continua con due film a Civitella Marittima, il teatro a Pari e un grande appuntamento musicale a Paganico.

Il programma

Si comincia stasera e domani a Civitella Marittima con altri due film della rassegna “Cinema sotto le stelle” – “Margini” del regista grossetano Niccolò Falsetti, stasera, e “Dream Team”, domani, al Giardino del Mandorlo, a partire dalle 21.15, per poi continuare nei prossimi giorni con l’opera teatrale “Ho una figlia bellissima” di Valerio de Piramo con la compagnia de I Sottosopra, a Pari, e il concerto di Leonardo Marcucci, Jole Canelli e le Chitarre da ripostiglio venerdì sera a Paganico.

I film

Continuano le proiezioni di qualità grazie al progetto “Prospettive 2.0” che, insieme a M.arte, Kansassiti ed Arci comitato territoriale di Grosseto e l’apporto fondamentale di Ucca, è riuscito a creare, grazie anche una commissione di dieci giovani under 35 residenti, domiciliati o collegati al territorio comunale, una rassegna cinematografica davvero di qualità.

“Margini” di Niccolò Falsetti narra la storia – in parte autobiografica – di una band di street hardcore di Grosseto che suona per sagre di paese, compleanni, matrimoni e su palchi improvvisati. Nel 2008, proprio dopo una scottatura musicale (un rifiuto da parte degli organizzatori di un concerto), i Wait for Nothing riescono a organizzare un evento impensabile: portare in città la band americana dei Defense. Difficile trovare un luogo adatto, tra diffidenza di politici e assessori, chiusura mentale, burocrazie locali. In una provincia, per estensione un Paese, ignorante e incapace di comunicare con un certo tipo di cultura giovanile. Film interamente girato a Grosseto e dintorni, ha avuto da subito un impatto fortissimo e partecipatissimo su tutta la comunità grossetana, un’alchimia e un senso di appartenenza che, siamo sicuri, troverà anche a Civitella.

“Dream Team” è stato scelto dai ragazzi per rappresentare, sotto la guida dell’associazione Canguasti che ha aiutato la redazione giovani, l’avventura di un’altra realtà paesana che si distingue per imprese impossibili, sconfitte e tanta tanta simpatia in tutta la provincia: l’Usd Civitella, che da anni ormai porta avanti stagioni sportive più o meno di successo e che garantisce serietà, sport e tanto divertimento a tutti ragazzi del comune e tesserati anche dei paesi limitrofi che ormai da anni ne difendono la maglia e i colori. Quest’anno, a fine maggio sono addirittura partiti per un torneo internazionale ad Amsterdam per la chiusura del campionato, a conferma di un gruppo sempre più affiatato e coeso e che non vuole smettere di giocare insieme.

Il teatro

Giovedì sarà invece la prima uscita della stagione per I Sottosopra, a Pari, con l’opera “Ho una figlia bellissima” di Valerio De Piramo, garanzia ormai da anni di intrattenimento di qualità e divertimento e ai quali va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

La musica

L’appuntamento che tutti aspettano però è quello di venerdì 14 luglio con Leonardo Marcucci, Jole Canelli e il loro progetto musicale che si contraddistingue per la tecnica chitarristica di Leonardo e per la graffiante e raffinata voce di Jole, che insieme creano atmosfere coinvolgenti proponendo arrangiamenti originali di brani del panorama nazionale, internazionale, swing francese e blues americano.

A chiudere la serata un duo di straordinari chitarristi che promettono energia, ironia e tanta buona musica: “Musica da Ripostiglio” è una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico dei chitarristi Luca Pirozzi e Luca Giacomelli. A Paganico saranno ospiti nel loro duo originario, con le loro “Chitarre da Ripostiglio”.