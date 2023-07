“Rosso di Sera”: doppio appuntamento con la danza al Cassero

Grosseto. Entra nel vivo “Rosso di Sera“, la rassegna diretta da Marcello Valassina e promossa da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva ed Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto, in programma al Cassero di Grosseto.

Il programma

Giovedì 6 luglio, alle 19, va in scena la compagnia padrona di casa – Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva, residente a Grosseto da più di 3 anni nei quali ha realizzato diversi progetti e nuove produzioni – con “Bianco&Nero“, la performance inedita con concept di Marcello Valassina e coreografia del giovane coreografo Luciano Nuzzolese e la supervisione di Francesca Selva. Blu cielo, rosso mattone, verde foglia è il mondo raccontato dalla compagnia senese che con le sue performance emozionerà e sorprenderà il pubblico. Segue lo spettacolo del Balletto del Teatro di Torino “Concept #1“, un vero e proprio happening coreografico sperimentale che ha un effetto sul pubblico sempre diverso (6 luglio). Un lavoro in continua trasformazione in cui i danzatori attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture di improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli. Ad accompagnare i danzatori, le note dell’arpa di Federica Magliano.

Venerdì 7 luglio invece toccherà a Ensemble Gts, il giovane gruppo in formazione con la regia e le corografie di Mauro e Asia Paccariè, con lo spettacolo “Rosso ingiustizia”.

“Ci piace l’idea che ci siano tanti modi di vivere la danza anche fuori dal teatro. Per questa edizione di ‘Rosso di Sera’ abbiamo pensato ad una dimensione pop da happy hour, una serata sotto le stelle, brindando all’estate con crodino e patatine”, ha dichiarato Marcello Valassina, direttore artistico della rassegna promossa da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva ed Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Biglietti

6/7 luglio performance 5 euro.

Informazioni e prenotazioni

Tel. / WhatsApp 333.3765469

E-mail: casseroindanza@gmail.com

Prevendita / Vendita biglietti dalle 16 del giorno dell’evento.