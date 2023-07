“Anni ’60 revival”: nuovo campus per bambini al Polo culturale Le Clarisse

Grosseto. Creazioni in argilla e piccole costruzioni in legno, fantasiose decorazioni e arredi tridimensionali, fino alla scoperta delle opere d’arte esercitando la lingua inglese. Tutto in puro stile “anni ’60”.

È il tema del nuovo ciclo di laboratori creativi per bambini da 6 a 11 anni al Polo culturale Le Clarisse, a cura degli operatori di PromoCultura: dopo il grande successo del campus precedente, “I magici anni ’60”, da lunedì 10 a venerdì 14 luglio i laboratori creativi tornano con “Anni ’60 revival“, un evento di Fondazione Grosseto Cultura nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Iscrizioni

Il costo di partecipazione è di 50 euro per cinque giorni oppure 10 euro per una singola giornata (con il 10% di sconto per il secondo figlio e per i soci Coop). Per prenotare è possibile chiamare i numeri 0564.488066 o 0564.488067 negli orari di apertura del museo, oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347.1857615.

Il programma

Ecco il programma del campus “Anni ’60 revival” (tutti i laboratori sono in orario dalle 9 alle 12.30, su richiesta dalle 8.30 alle 13): lunedì 10 luglio, dopo il ritrovo al Polo Clarisse, tutti in visita a Odeon Studio in via Roma, in collaborazione con Petra Paoli, per cimentarsi in un’esplorazione con l’argilla e creare oggetti a ispirazione anni ’60.

Martedì 11 luglio, nella chiesa dei Bigi al Polo Clarisse, il tema della giornata sarà “Designers’ Blocks”: un atelier di progettazione e costruzione di un piccolo mondo con blocchi di legno.

Mercoledì 12 luglio, sempre al Polo Clarisse, torna “English at the museum”: una giornata speciale dedicata alla lingua inglese, dall’Hotel Lorena di Ico Parisi alle opere della collezione Luzzetti.

Giovedì 13 luglio invece il laboratorio sarà dedicato alla creazione di installazioni aeree inspirate a Ico Parisi per decorare il chiostro delle Clarisse.

Venerdì 14 luglio la settimana di campus si chiuderà al Polo culturale Le Clarisse con “Atelier Luzzetti 3D”, per arredare la propria stanza tridimensionale ispirandosi alla mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi” in esposizione al museo.