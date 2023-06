L’estate in Cattedrale arricchita da “Tutta la musica dell’organo”: il programma

Grosseto. Per il sesto anno consecutivo l’estate porta buona musica in Cattedrale, a Grosseto. grazie alla rassegna “Tutta la musica dell’organo”, organizzata dall’ufficio diocesano per la pastorale culturale con l’ufficio liturgico (in modo particolare con l’impegno dell’organista Alessandro Mersi) e con il sostegno del Capitolo della Cattedrale.

Quattro serate di musica da organo con altrettanti maestri, che esalteranno le potenzialità dell’organo Mascioni opus 775 offrendo, così, quattro momenti di sosta per lo spirito, al termine della Messa festiva delle sera.

La Messa domenicale serale

E l’altra novità è proprio questa: dalla prima domenica di luglio (il 2) fino alla prima di settembre compresa (il 3), in duomo tornerà la Messa domenicale celebrata alle 21.15, mentre in luglio e agosto sarà sospesa la Messa domenicale delle 18.

Tornando alla rassegna d’organo, saranno 4 le serate (due in luglio e altrettante in agosto) che arricchiranno le serate estive in cattedrale.

Il programma

2 luglio il maestro Enrico Barsanti

Ad aprire la rassegna 2023, domenica 2 luglio, sarà il maestro Enrico Barsanti, organista di Lucca. Originario di Barga, 42 anni, ha iniziato lo studio dell’organo all’istituto musicale diocesano Baralli di Lucca, ha poi conseguito il diploma in organo e composizione organistica, quindi nel 2009 al Conservatorio statale Puccini di La Spezia. Due anni più tardi ha conseguito la licenza (biennio superiore) al Pontificio istituto di musica sacra in Roma, dove ha studiato organo con il maestro Giancarlo Parodi, improvvisazione con Theo Flury, basso continuo con Federico Del Sordo e composizione con Marialuisa Balza.

23 luglio Alessandro La Ciacera, organista del Duomo di Milano

Il secondo appuntamento, domenica 23 luglio sarà con il maestro Alessandro La Ciacera, organista del Duomo di Milano. Classe 1979, si è diplomato con il massimo dei voti in organo e composizioneoOrganistica al Conservatorio di Milano. Nel 2005 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano lo nomina secondo organista del Duomo e nell’ottobre 2022 organista del Duomo di Milano. Ritenuto tra i migliori improvvisatori italiani della sua generazione, il suo repertorio spazia dal barocco al novecento.

In agosto, all’organo si alterneranno Ettore Candela e Cesare Mancini.

13 agosto, il grossetano Ettore Candela

Il primo si esibirà domenica 13. Ettore Candela, grossetano, si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Puccini di La Spezia; in clavicembalo al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia e in pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Ha studiato composizione, analisi musicale e canto gregoriano all’Istituto diocesano di musica sacra; composizione liturgica, organologia, basso continuo e improvvisazione organistica all’Accademia di musica per organo di Pistoia e direzione d’orchestra a Gorizia Armonica MasterClasses.

27 agosto, il maestro Cesare Mancini

Chiuderà la rassegna, domenica 27 agosto, Cesare Mancini.

Organista del duomo di Siena, è diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio Cherubini di Firenze. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e in Europa, a cui abbina l’insegnamento di storia della musica, pratica organistica e discipline affini nel Conservatorio di Siena e alla Siena Jazz University. È anche ispettore onorario per la tutela degli organi storici della Soprintendenza ai Beni artistici e storici delle Province di Siena e Grosseto.