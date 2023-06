“GRande Estate”: l’Italia “mondiale” dell”82 rivive dalla voce di Federico Buffa

Aggiornamento ore 17.16: sarà il Teatro Moderno di via Tripoli a Grosseto ad accogliere “Italia Mundial”, lo spettacolo di Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky. L’evento gratuito, in programma domani, venerdì 30 giugno, al Giardino dell’archeologia, è confermato per le ore 21.30. Il teatro potrà accogliere fino a 1000 persone.

La decisione è dovuta all’allerta meteo di codice arancione, emessa dalla Regione Toscana.

Rimane invariato, al momento, il programma di attività nel centro storico, che coinvolgono i musei cittadini e le associazioni Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale.

Grosseto. Le gesta della nazionale italiana di calcio del 1982 e le emozioni che fanno parte dell’immaginario di generazioni di italiani rivivono domani, venerdì 30 giugno, alle 21.30, al Giardino dell’archeologia (via Ginori) di Grosseto, per l’ultima tappa del festival “GRande estate“, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato da Ad Arte Spettacoli.

Lo spettacolo

A salire sul palco sarà Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky, accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi e con la regia di Marco Caronna, per raccontare l’indimenticabile vittoria degli Azzurri ai Mondiali di Spagna. “Italia Mundial” è il titolo dell’evento che ripercorre la storia dell’Italia più amata di sempre, che vince il Mondiale più bello: i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono dall’inconfondibile voce di Federico Buffa, che regalerà anche quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

Informazioni sullo spettacolo

Al Giardino dell’archeologia, area deputata ad ospitare lo spettacolo, potranno avere accesso fino a 400 persone. Sarà possibile, comunque, assistere a “Italia Mundial” da via Saffi o dal terrapieno delle Mura medicee che si affaccia sul Giardino. Il Comune di Grosseto e Ad Arte Spettacoli stanno lavorando per individuare, in caso di maltempo, un luogo al chiuso, per accogliere gli artisti e gli spettatori.

Le iniziative nel centro storico

Venerdì 30 giugno sarà anche l’ultima occasione per partecipare alle attività collaterali al festival, pensate per animare il centro storico e realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione “Facciamo Centro Ristorando”.

Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale che coloreranno le loro vetrine di blu e arancio, toni scelti per il festival. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la “GRande estate a tavola“, promossa da Ascom, con l’associazione “Facciamo Centro Ristorando” e Confesercenti: sarà possibile, dalle 18.30 alle 20.30, cenare nei ristoranti aderenti con un menu speciale a un prezzo altrettanto speciale (dalle 20 alle 30 euro per un minimo di due portate, bevande escluse).