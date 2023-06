“Bianciardi alla rovescia”: il libro protagonista dell’aperitivo letterario alle Clarisse

Grosseto. L’aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse torna venerdì 30 giugno alle 18.30 con la presentazione del libro “Bianciardi alla rovescia” di Stefano Adami e Beppe Corlito. A moderare l’incontro con gli autori e con l’editore del libro, Mario Papalini di Effigi, sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e il ticket comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e l’ingresso alle mostre in esposizione al museo. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066.

La rassegna è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.

«”Bianciardi alla rovescia” – dichiarano dall’associazione Letteratura e dintorni – è un romanzo che si prefigge di ribaltare completamente la ‘”vita agra” dello scrittore maremmano. Nel libro si immagina che Bianciardi nasca a Milano e desideri andare a vivere a Grosseto. Adami ha contribuito al testo in quanto profondo conoscitore di Bianciardi, mentre Corlito lo arricchisce con il suo sguardo da psichiatra ed esperto nella cura dell’alcolismo, che portò Bianciardi a una morte prematura». Corlito e Adami sono membri del comitato scientifico della Fondazione Bianciardi.

Gli autori

Stefano Adami si è formato in ambito filosofico. Ha insegnato in istituzioni angloamericane, tra cui la University of California e la University of Chicago. Si è occupato anche di librettistica italiana barocca ed è collaboratore della Encyclopedia of italian literary studies della Princeton University. Ha pubblicato due romanzi, “Confuso con l’ombra” e “Calisto”.

Beppe Corlito è psichiatra, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Insegna Psichiatria sociale all’Università di Siena ed è autore di diversi articoli e monografie. È stato supervisore di alcuni servizi di salute mentale e direttore dei corsi del metodo ecologico-sociale.