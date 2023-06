“Un mare di eventi”: ecco le iniziative nella frazioni balneari organizzate dalla Pro Loco

Marina di Grosseto (Grosseto). “Un mare di eventi”: questo il nome del programma di eventi presentato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare in occasione del bando indetto dall’Ufficio Turismo del Comune di Grosseto per l’organizzazione di alcune iniziative estive promosse proprio dalle associazioni pro territoriali.

Dopo la notizia di aver ottenuto il finanziamento pari a 13.000 euro dal Comune di Grosseto, a fronte dello stesso importo investito dalla Pro Loco, è partita la macchina organizzativa che vedrà accrescere l’ampia offerta di intrattenimento della zona costiera.

Il programma

Notte bianca di inizio estate

Ad aprire questo programma di eventi sarà la Notte bianca di inizio estate domenica 2 luglio dove, sulle coste di Marina e Principina, andrà in scena lungo tutta il litorale uno spettacolo pirotecnico con 7 punti di lancio di fuochi d’artificio in contemporanea.

Per attendere la serata, oltre alle proposte culinarie e di intrattenimento dei vari stabilimenti, bar o ristoranti, si aggiungerà un allietamento diffuso con artisti di strada, esibizioni di ballo con le scuole Lady Francesca, Bulli & Pupe, Odissea 2001, e di flag pole con la palestra Beta Flag.

Alle 21.15 il via ufficiale alla serata con un punto di intrattenimento per i più piccoli su viale Tirreno a Principina a Mare con la Baby Dance, i giochi, le bolle di sapone, il truccabimbi e tanto altro a cura di Annina animazione, Bolla Cipolla e Lisa.

Sempre allo stesso orario, su Marina di Grosseto, nella zona del porto, sul lungomare, si potrà trovare lo spettacolo di burattini con l’artista Ilandia 7 e più avanti la postazione di Zio Ale e Zia Paola, che creeranno magnifiche sculture di palloncini.

Nella zona centrale della frazione, sempre sul lungomare, si potrà assistere allo spettacolo di D’Artagnan, il mago delle bolle che saprà incantare grandi e piccini.

Proseguendo sulla passeggiata, arrivando alla zona di Villa Gaia, si troverà lo spettacolo di mangiafuoco con Mia dai mille colori e più avanti l’esibizione di Flag Pole della palestra Beta Flag.

Spostandosi poi nella zona di Rosmarina, i protagonisti saranno gli allievi e le allieve delle scuole di ballo Bulli & Pupe e Lady Francesca che offriranno uno spettacolo travolgente ed entusiasmante.

Nella zona del corso invece, oltre ai banchi del mercatino, si potrà “incappare” nelle incursioni estemporanee di danza degli allievi della scuola di ballo Odissea 2001 o nell’intrattenimento del clown trampoliere Lorenzo.

Ma sarà anche una serata dedicata allo shopping con i tanti negozi di Marina e Principina aperti con le loro migliori occasioni e pronti a fai vivere una serata di “regali” con l’iniziativa “Acquista, pesca e vinci”: per ogni acquisto in uno dei negozi di Marina o di Principina aderenti all’iniziativa, sarà possibile pescare un bigliettino e vincere un premio tra sconti, gadget e biglietti per il San Rocco Festival.

Alle 23.30 poi, in collaborazione con l’associazione e la rete d’impresa dei balneari della maremma, sarà offerto per tutti un’imperdibile spettacolo pirotecnico che vedrà lo sparo di fuochi d’artificio in contemporanea in 7 punti della costa.

“Un mare di artisti”

Il secondo appuntamento del programma di eventi sarà nel weekend 14, 15 e 16 luglio con “Un mare di artisti”: nell’arco della tre giorni, dalla mattina al tramonto, giocolieri, equilibristi, maghi delle bolle, etc. percorreranno tutta la costa da Marina a Principina con esibizioni che ammalieranno grandi e piccini.

“Street Night”

Si arriva poi al terzo appuntamento, venerdì 21 luglio, con la “Street Night”: questa serata avrà come caratteristica quella della “strada”, infatti le due attrazioni principali saranno l’esibizione della versione Marching Band del complesso Miwa e i suoi componenti e della Arcidosso Street Band con oltre 20 musicisti.

In più, in collaborazione con la cooperativa Le Orme, ci sarà una caccia al tesoro per le vie di Marina e Principina in duplice modalità: un percorso dedicato alle famiglie e uno ai giovani tra i 12 e 17 anni.

“Back to the past”

L’ultimo appuntamento di “Un Mare di eventi” sarà venerdì 4 agosto con una serata dedicata al passato, in occasione dei 90 anni della Pro Loco, dal titolo “Back to the past”: a dare allegria per le strade delle frazioni saranno le auto e moto d’epoca del Vespa Club di Grosseto, del Vespa Club di Castiglione della Pescaia, del Fiat Club 500 di Grosseto e chiunque altro abbia mezzi d’epoca che vorrà partecipare.

Verrà allestita anche un’area interamente dedicata ai bambini, dove verrà proposto un intrattenimento con i giochi di un tempo come campana, il gioco della sedia, il gioco del cerchio, etc. con la collaborazione della cooperativa Le Orme, e giochi giganti in legno, con la collaborazione dell’associazione Bandus.

Un’altra area invece sarà dedicata ai videogame retrò con l’ausilio dell’associazione Classic Devices Club.

Torneranno anche gli allievi della scuola di ballo Odissea 2001 che si esibiranno nel loro spettacolo.

Durante la serata sarà inaugurata la mostra dedicata ai 90 anni dell’associazione, realizzata in collaborazione con il San Rocco Festival, a cura di Cecilia Luzzetti, e verrà dato il via ad un’esposizione fotografica diffusa di immagini d’epoca tra le vie della frazione.

Sarà allestito anche un corner “memories”, dove sarà presente un operatore video che riprenderà chiunque si fermerà a raccontare un proprio ricordo di Marina o Principina per poi creare un piccolo filmato finale; sempre in quest’area sarà allestito un maxi pannello dei ricordi dove chiunque potrà portare una copia di una propria foto così da creare un bellissimo collage formato dai ricordi di cittadini e turisti.

“Siamo entusiasti di sostenere e promuovere il programma ‘Un mare di eventi’ organizzato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – Queste iniziative estive offrono un’ampia gamma di intrattenimento lungo la costa, arricchendo l’esperienza dei residenti e dei tanti turisti che ogni anno ci scelgono. Un doveroso ringraziamento va alla Pro Loco per il lavoro svolto quotidianamente nell’organizzare eventi che accolgono il grande pubblico e rispondono alle diverse esigenze della comunità, dai più grandi ai più piccoli. Come amministrazione comunale, lavoriamo costantemente per promuovere e preservare il nostro splendido territorio, offrendo intrattenimento di qualità per tutti”.

“Come lo scorso anno – afferma la presidente della Pro Loco Loretta Teresini –, con il mio direttivo abbiamo cercato di realizzare un programma che potesse andare incontro alle tante esigenze diverse di cittadini, turisti e operatori. Sicuramente potremo migliorare, sicuramente non tutte le zone saranno animate in egual misura, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro prodotto. Il programma prevedere un intrattenimento leggero, dinamico, diffuso che speriamo possa piacere a tutti. Per noi poi il 2023 è un anno particolarmente importante perché l’associazione spegne 90 candeline e ci stiamo impegnando affinché questo sia un anniversario ‘di tutti’: per questo invitiamo chiunque abbia ricordi di Marina e Principina su supporti video o foto a contattarci o a partecipare agli eventi come quello del 4 agosto, dove sarà possibile condividerli con tutti. La Pro Loco è un’associazione che ha come obiettivo quello di promuovere il territorio e lavorare per la sua tutela e salvaguardia: conoscere e avere cura del nostro passato rimane per noi un elemento fondante e fondamentale. Ringrazio l’associazione e la rete d’impresa dei balneari che anche in questa occasione ha offerto la sua massima collaborazione alla Pro Loco per la riuscita degli eventi, dimostrandosi sempre attenti e disponibili alle esigenze di cittadini e turisti, e il Comune di Grosseto per il contributo e il sostegno.”