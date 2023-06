“La casa del Jazz italiano” sbarca in Maremma: in programma cinque concerti

La XXXI edizione de “La casa del Jazz italiano” segna un radicale cambiamento rispetto al passato: legata sino allo scorso anno a Iseo Jazz, da quest’anno la manifestazione si modifica nella struttura, staccandosi dal comune del Sebino per trovare una nuova dimensione che abbraccia ancora la Franciacorta e il lago d’Iseo, estendendosi alla Maremma, dove trova nella sezione “WineStories&Jazz” del festival un nuovo ambito per svilupparsi sempre all’insegna della valorizzazione e della promozione del jazz italiano, dei suoi progetti e dei suoi musicisti, senza vincoli generazionali e stilistici e con una particolare attenzione alle nuove realtà.

Due territori diversi, di differente e antica bellezza, entrambi votati al turismo e all’enologia, ospiteranno dunque i concerti di questa edizione (realizzata con il patrocinio di Midj, l’associazione dei musicisti italiani di jazz, e l’Ansj, l’Associazione nazionale scuole di jazz, e con la media partnership di Rai Radio 3), che si configura come l’anno zero di una scommessa che vive da trentuno anni, grazie anche al sostegno di alcuni enti pubblici (i Comuni di Palazzolo sull’Oglio e Sale Marasino) e aziende private, proponendo uno spaccato significativo di una scena jazzistica creativa e ricca di talenti come quella italiana.

Il programma

“La casa del Jazz italiano” prenderà il via sabato primo luglio a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) con due appuntamenti ospitati nella Casa della Musica, uno spazio dall’acustica eccellente che ospita due gruppi di assoluto rilievo e dalla spiccata progettualità.

Dalla Lombardia il festival si sposterà in Toscana, più precisamente in Maremma, con cinque eventi in programma dal 15 luglio al 12 agosto. Il primo concerto della sezione “WineStories&Jazz” andrà in scena ad Alberese giovedì 15 luglio con “FleshCube”, il quartetto di sassofoni del leader Giulio Visibelli, autore di tutti i brani in repertorio. Con lui si esibiranno due brillanti sassofonisti quali Tullio Ricci (sax tenore) e Rudi Manzoli (sax baritono) e l’ospite d’eccezione Mauro Negri, clarinettista tra i più importanti della scena europea, ma anche sassofonista di valore mondiale.

Venerdì 21 luglio la spettacolare cornice dalla città romana di Cosa, con le rovine che si affacciano sul mare, è lo scenario della performance in solo clarinetto di Mauro Negri, impegnato a dialogare con la musica del grande compositore e contrabbassista Charles Mingus, del quale toccherà diverse composizioni inserendole in un percorso libero e aperto, basato su un’espressività spontanea, per quanto rigorosamente controllata.

Giovedì 27 luglio il festival farà tappa a Vetulonia, a Villa Rosmarina, con il collaudato duo composto dal sassofonista Stefano “Cocco” Cantini e dal tastierista Francesco Maccianti, che proporranno le pagine più riflessive di John Coltrane (in particolare ballad e blues), sulle quali lavorano da anni nella proposta titolata “Living Coltrane”. In quest’occasione Cantini, musicista di valore assoluto che possiede il dono di un senso melodico mediterraneo unito a una profonda conoscenza del mondo jazzistico degli anni Cinquanta e Sessanta, proporrà come anteprima del concerto l’ascolto e la riflessione su antichi strumenti etruschi, ritrovati e da lui fatti ricostruire nelle forme originali.

Sabato 5 agosto, a Cinigiano, nel cuore della zona di produzione del Montecucco, nell’azienda agricola Basile del presidente del Consorzio di questo eccellente vino rosso, il pianista e compositore Simone Graziano, una delle voci più originali del nuovo panorama jazzistico italiano, sarà al centro di una performance in piano solo dalle sonorità singolari.

Infine, per l’evento di chiusura del festival, sabato 12 agosto il porto turistico di Marina di Grosseto sarà il palcoscenico di tre giovani musicisti emergenti – Simone Locarni all’organo Hammond, Davide Sartori alla chitarra elettrica e Daniele Delfino alla batteria – che ricorderanno, nella formula dell’organ trio, il chitarrista Wes Montgomery nel centenario della nascita.

Direzione artistica e introduzione ai concerti: Maurizio Franco.

Organizzazione: associazione culturale Musica Oggi/Hera srl.

Media partner: Rai Radio 3.