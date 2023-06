“GRande estate”: The Kolors in concerto in piazza Dante

Grosseto. C’è anche un pezzo di Grosseto nella storia che ha portato i “The Kolors” sul panorama pop italiano ed è per questo che, con emozione, il capoluogo maremmano si appresta ad accogliere domani, giovedì 29 giugno, alle 21.30, il concerto del trio che adesso è in vetta alle classifiche con il loro ultimo brano “Italodisco”. Si tratta della terza serata del festival “GRande estate“, promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte spettacoli.

Prosegue il festival grossetano, che si appresta ad accogliere nella piazza principale della città i The Kolors, il trio italiano composto dai cugini Stash e Alex Fiordispino e da Daniele Mona al sintetizzatore. La band, che con Grosseto ha un legame particolare, dato che i cugini Fiordispino hanno vissuto per anni in città, ha da poche settimane lanciato il suo nuovo singolo “Italodisco“, brano che ha già ottenuto milioni di ascolti su Spotify e scalato le classifiche delle radio, divenendo uno dei brani più iconici dell’estate 2023.

The Kolors

Nascono con la musica nel sangue: il padre del frontman del trio possiede uno studio di registrazione a Napoli, frequentato fra gli altri da Pino Daniele: da lui Stash eredita la passione per la musica dei grandi del rock, arricchita da ascolti di hip-hop, elettronica, indie. Trasferitosi a Milano, nel 2010 mette in piedi il gruppo che diventa resident band nello storico locale meneghino “Le Scimmie”. Il primo pezzo prodotto dal trio è “I don’t give a funk” del 2011. Debuttano nel 2014 con “I want”, masterizzato all’Exchange di Londra da Mike Marsh (Depeche Mode, Björk, Massive Attack).

Nel 2015 partecipano e vincono “Amici”, poco dopo pubblicano il secondo album di inediti, “Out”, autoprodotto con l’aiuto di Elisa (impegnata nelle vesti di supervisore artistico). A maggio del 2017 i The Kolors pubblicano il loro terzo album in studio dal titolo “You” e a dicembre dello stesso anno vengono selezionati tra i venti big del Festival di Sanremo 2018, dove portano il brano intitolato “Frida”.

Le iniziative nel centro storico

In occasione del festival “GRande estate”, che continuerà venerdì 30 giugno con “Italia Mundial” di Federico Buffa (Giardino dell’archeologia, ore 21.30), sono in programma un’altra serie di attività pensate per animare il centro storico e realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione “Facciamo Centro Ristorando”.

Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale che coloreranno le loro vetrine blu e arancio, toni scelti per il festival. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la “GRande estate a tavola“, promossa da Ascom, con l’associazione “Facciamo Centro Ristorando” e Confesercenti: sarà possibile, dalle 18.30 alle 20.30, cenare nei ristoranti aderenti con un menu speciale a un prezzo altrettanto speciale (dalle 20 alle 30 euro per un minimo di due portate, bevande escluse).