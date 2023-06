Festival “Music & Wine”: il Gradus Jazz Trio in concerto

Grosseto. Dopo l’inizio “con il botto” del 17 luglio, bissato con un tutto esaurito e autentiche ovazioni per l’emozionante e brillante spettacolo del Trio Capriccio Musicale di sabato scorso, i “Concerti del Granduca” (prima parte della sessione estiva del 33° festival “Music & Wine”) presentano il loro terzo appuntamento con la grande musica per sabato 1° luglio alle 21.15 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con un altro concerto assolutamente irrinunciabile, questa volta tutto declinato in chiave jazz.

Ospite della serata, in arrivo dalla Spagna, sarà infatti il Gradus Jazz Trio, formato da Enrique Lleida Lanau al pianoforte, Pablo Lleida Lanau al basso e Santiago “Santi” Lleida Lanau alle percussioni, con il proprio coinvolgente programma “Paisajes”, in cui il folklore spagnolo si unisce ai ritmi e alle armonie jazzistiche, con sfumature fusion, etno mediterranee e aria di flamenco.

La curiosità e l’intento di vedere le connessioni tra le cose, tanto musicali quanto poetiche o astratte, è l’esigenza della musica creata dai fratelli Lleida, musicisti di spicco nel panorama jazzistico spagnolo e attualmente docenti nei Conservatori di musica di Aragona e Monzon. Una carrellata di oltre dieci brani dove, usando le parole dei musicisti stessi, “…partendo dalla nostre radici, intendiamo espandere le nostre personalità, facendo in modo che la forma tradizionale si muova, cambi e vada in diverse direzioni…” per uno spettacolo che è già stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica a livello europeo.

I prossimi concerti

Dopo il concerto di sabato 1° luglio, poi il festival “Music & Wine”, da sempre organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto sotto la sapiente guida artistica del maestro Giovanni Lanzini, si trasferisce in provincia per la propria sessione “Summer” con concerti sia nel comune di Grosseto (16 luglio Istia d’Ombrone, 23 luglio Montepescali, 30 luglio Batignano e 5 agosto Alberese), che nei comuni limitrofi (15 e 22 luglio al castello di Porrona a Cinigiano e il 6 agosto a Campagnatico), offrendo come da tradizione presentazioni e degustazioni enologiche in occasione degli spettacoli. Il programma completo del festival si trova all’indirizzo www.musicwinefestival.it, mentre per informazioni e prenotazioni si può scrivere a amiquart@gmail.com

Anche lo spettacolo di sabato 1° luglio è ad ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento dei posti a sedere. Informazioni e prenotazioni al numero whatsapp 333.9905662