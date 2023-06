“GRande estate”: il teatro comico di Gabriele Cirilli sbarca al Giardino dell’Archeologia

Grosseto. Divertimento e risate assicurate per la seconda serata del festival “GRande estate“, promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacoli.

Domani, mercoledì 28 giugno, alle 21.30 arriva al Giardino dell’archeologia di via Ginori uno dei volti più noti del teatro comico italiano: Gabriele Cirilli, con il suo spettacolo “Live”, ad ingresso gratuito.

Cirilli, affiancato da alcuni allievi de La Factory, la sua scuola di recitazione e di alta formazione professionale, offrirà al pubblico la sua esperienza, cogliendo con ironia e intelligenza i tanti vizi e le poche virtù di una società che si aliena dietro ai cellulari perdendo il senso di quello che realmente ha senso.

Lo spettacolo

Lo spettacolo verte su temi attuali, anzi attualissimi, come la dipendenza dalla tecnologia e soprattutto dal cellulare. Prendendo spunto da ciò, “Live” si dipana attraverso vari argomenti e tanti cavalli di battaglia del repertorio classico di Cirilli, in quasi due ore di divertimento puro. Con sguardo attento il comico coglie anche le sfaccettature di tanti personaggi che davvero ha incontrato nel suo trentennale percorso artistico, portandoli sul palco con sé e facendoli vivere come altrettante controfigure che prendono corpo all’interno di monologhi e racconti. E quindi troviamo i vicini di casa, l’ubriaco, i parenti, addirittura i semplici passanti e tanti altri.

Non mancano inoltre le canzoni, che Cirilli interpreta con la sua voce da tenorino, che fanno da intermezzi tra un monologo e l’altro fino ad arrivare al gran finale in cui vengono interpretati alcuni tra i più famosi brani, dell’altrettanto noto “Tale e quale show”, di cui il comico è stato protagonista indiscusso per almeno nove edizioni (con una sorpresa).

Le iniziative nel centro storico

In occasione del festival “GRande estate”, che proseguirà giovedì 29 giugno con il concerto di The Kolors (piazza Dante, ore 21.30), e venerdì 30 giugno con “Italia Mundial” di Federico Buffa (Giardino dell’archeologia, ore 21.30), sono in programma un’altra serie di attività pensate per animare il centro storico e realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione “Facciamo Centro Ristorando”.

Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale che coloreranno le loro vetrine blu e arancio, toni scelti per il festival. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la “GRande estate a tavola”, promossa da Ascom, con l’associazione “Facciamo Centro Ristorando” e Confesercenti: sarà possibile, dalle 18.30 alle 20.30, cenare nei ristoranti aderenti con un menu speciale a un prezzo altrettanto speciale (dalle 20 alle 30 euro per un minimo di due portate, bevande escluse).