Torna il Morellino Classica Festival: incontro pubblico per presentare il programma

Grosseto. Dopo l’anteprima al Teatro Poliziano di Montepulciano, martedì 27 giugno, alle 17, prenderà il via la XII edizione di Morellino Classica Festival con il concerto inaugurale e la presentazione del programma generale nella sala Marraccini della sede centrale di Banca Tema, a Grosseto, con la giovane talentuosa arpista di Treviso Virginia Pestugia, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, perfezionatasi al Mozarteum di Salisburgo.

Il programma

Eseguirà un programma con musiche di:

F. Mannino (1924-2005): “Tre Canzoni per Arpa” Op.205;

E. Parish Alvars (1808-1849): “Serenade” Op.8;

G. Caramiello (1838-1938): “Rimembranza di Napoli” Op.6;

T. Hosokawa (1955): “Two Japanese Folk Songs”;

F. Godefroid (1818-1897): “Carnaval de Venise”.

Virginia Pestugia

Nata nel 1999 a Treviso, ha conseguito il diploma accademico di primo livello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida della profesoressa Patrizia Tassini. Attualmente frequenta il corso accademico di secondo livello nello stesso Conservatorio, per un progetto internazionale frequenta il corso di arpa al Conservatorio Royal di Bruxelles sotto la guida della prof.ssa Annie Lavoisier.

Da ottobre 2018 fa parte della orchestra stabile “Ventaglio d’Arpe” diretta dalla professoressa Patrizia Tassini. Virginia è stata scelta come arpista dell’orchestra “Kodály Zoltán World Youth Orchestra” di Debrecen (Ungheria) nell’ambito del “Young Musicians ‘Summer Accademy”, diretta da Vásáry Tamás, con la quale si è esibita in tour nel luglio 2019.

È stata selezionata, insieme ad altri 24 giovani arpisti di tutto il mondo, a partecipare al “Focus on Youth”, concorso che si è svolta all’interno della rassegna World Harp Congress 2022 a Cardiff.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi più di 30 primi premi assoluti. In particolare vincitrice del primo premio assoluto al 5° “International Competition of Slovene Harp Association” a Velenje, il primo premio assoluto al XII concorso internazionale di arpa “M. Tournier”, il primo premio assoluto al X concorso internazionale “Città di Massa”, il primo premio assoluto al Korea International Harp Competition 2022.

Il suo proficuo percorso didattico le ha permesso di potersi esibire sin da subito come solista e in formazioni cameristiche in importanti sale quali il teatro La Fenice presso le Sale Apollinee (Venezia), il Centro culturale Candiani (Mestre), il teatro Momo (Mestre), il teatro Toniolo (Mestre), la sala delle Conchiglie-Villa Contarini (Piazzola sul Brenta), l’auditorium San Servolo Centro servizi culturali (Venezia), la chiesa SS. Rocco e Margherita (Venezia), il Conservatorio di musica Benedetto Marcello (Venezia), Palazzo Ca’ Sagredo (Venezia), Palazzo Albrizzi (Venezia), Palazzo Bollani (Venezia), il teatro Modena (Palmanova), il Salone d’pnore del palazzo municipale di Palmanova, Palazzo Camozzini (Verona), il museo diocesano (Brescia), il teatro Dario Fo (Camponogara), Harmonie-Sale (Bamberg, Germania) ed infine al Castello sforzesco (Milano), in occasione dell’evento “Le mani sapienti” trasmesso su Rai International.

Ingresso libero, seguirà una degustazione di vini e prodotti tipici.

