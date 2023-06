“GRande estate”: il concerto di Edoardo Bennato inaugura la manifestazione

Grosseto. È Edoardo Bennato, cantastorie per eccellenza del Belpaese, ad aprire domani, martedì 27 giugno, il festival “GRande estate“, promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacoli, che porta importanti artisti del panorama italiano tra piazza Dante e il Giardino dell’archeologia per quattro eventi completamente gratuiti.

Il concerto

Alle 21.30, quindi, la piazza principale di Grosseto si appresta ad accogliere Edoardo Bennato che, accompagnato dalla sua BeBand, offrirà al pubblico il suo ricco repertorio. Un artista che da più di quarant’anni fotografa e racconta il mondo, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggia i potenti, inneggia alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare di parlare di amore.

Un live ad alto contenuto Rock&Blues, in cui accanto ai brani più noti del cantautore, che negli anni ha saputo incantare un pubblico ampissimo, con testi e melodie che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo, proporrà una selezione dei brani del suo ultimo album “Non c’è”. Un’esperienza emozionale che aiuta a ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Edoardo Bennato

Il musicista e cantautore di Bagnoli, periferia di Napoli, dopo un’esperienza musicale a Londra inizia ad esibirsi come one-man-band suonando, in contemporanea, chitarra, kazoo e tamburo a pedale, producendo una proprio e originale tendenza musicale influenza dai grandi nomi del blues e del rock, come Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles ed Elvis Presley, e contaminata da accenti propri della musica mediterranea.

Dal debutto nel 1973 con l’album “Non farti cadere le braccia”, Bennato non si è mai fermato arrivando a firmare, nel 1990, “Un’estate italiana”, la canzone ufficiale dei campionati mondiali di calcio “Italia ’90”, cantata insieme a Gianna Nannini, per arrivare poi a presentare i suoi più grandi successi: “Sono solo canzonette”, “Il gatto e la volpe”, “Viva la mamma”, “L’isola che non c’è”, “Il rock di capitano Uncino” e molte altre. Oggi, con 28 album all’attivo, Bennato è ancora in piena fase creativa e capace di regalare emozioni uniche.

Le iniziative nel centro storico

In occasione del festival “GRande estate”, che proseguirà mercoledì 28 giugno con lo spettacolo “Live” di Gabriele Cirilli (Giardino dell’archeologia, ore 21.30), giovedì 29 giugno con il concerto di The Kolors (piazza Dante, ore 21.30) e venerdì 30 giugno con “Italia Mundial” di Federico Buffa (Giardino dell’archeologia, ore 21.30), sono in programma un’altra serie di attività pensate per animare il centro storico e realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione “Facciamo Centro Ristorando”.

Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale che coloreranno le loro vetrine di blu e arancio, toni scelti per il festival. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la “GRande estate a tavola“, promossa da Ascom, con l’associazione “Facciamo Centro Ristorando” e Confesercenti: sarà possibile, dalle 18.30 alle 20.30, cenare nei ristoranti aderenti con un menu speciale a un prezzo altrettanto speciale (dalle 20 alle 30 euro per un minimo di due portate, bevande escluse).

Foto: Daniele Barraco