“Grosseto le 100 meraviglie + (1)”: il libro presentato nella sede della Pro Loco

Grosseto. Terza presentazione per il libro “Grosseto le 100 meraviglie + (1)”, scritto da Carlo Sestini e edito da Typimedia Editore, con le foto di Riccardo De Luca.

Lunedì 26 giugno, dalle 21, sarà, la troniera in piazza del Popolo 3 a fare da cornice a questo evento, inserito nella programmazione estiva della Pro Loco di Grosseto.

“Immagino una serata diversa – racconta Carlo Sestini –. Non ordinaria, come il libro; un racconto per testi e immagini del territorio comunale di Grosseto, che muove le corde delle emozioni tanto da trovare gradimento nei grossetani e nei turisti. Sul solco delle emozioni ho voluto con me, per questa serata sui generis, due amici che rappresentano due modi di vivere e di essere espressioni della grossetanità e della Maremma. La storia dell’iconica Argia e il presente ironico di Conte Max Venturacci. Due amici che sono convinto faranno compiere una full immersion nella maremmanità agli spettatori, regalando loro angolazioni diverse e per questo suggestive, in bilico tra il passato e il presente”.

“Come Pro Loco – spiega il presidente Andrea Bramerini – non potevamo esimerci dal presentare un testo che racconta Grosseto e il suo territorio in maniera chiara, semplice ed evocativa. Non esiste un compendio così completo e strabordante di notizie, arricchimento per i turisti e parimenti orgoglio e consapevolezza del patrimonio che la quotidianità invisibilizza per i residenti. Grazie a Carlo per aver saputo scrivere un libro che non può mancare nella biblioteca di nessun grossetano e per regalarci una serata che non dimenticheremo, grazie alle presenze e alle testimonianze di Max Venturacci e di Argia”.

Appuntamento dunque lunedì 26 giugno, alle 21, in piazza del Popolo 3, nella sede della Pro Loco di Grosseto per una immersione completa nella grossetanità.