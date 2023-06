Istituto musicale comunale, al via i corsi estivi: aperte le iscrizioni

Grosseto. La musica non va mai in vacanza. Non si ferma neppure nel periodo estivo l’attività dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura, diretto da Antonio Di Cristofano.

In attesa dei corsi della stagione 2023/2024 – che ripartirà in autunno, come di consueto – la scuola offre agli allievi (e non solo) la possibilità di frequentare i corsi anche nel periodo estivo, per assicurare una formazione sempre più completa a chi sta intraprendendo lo studio di uno strumento. L’allievo e l’insegnante potranno concordare il numero di lezioni e le date, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre, secondo gli orari di apertura dell’istituto. Il costo di ogni lezione individuale, della durata di un’ora, è di 26 euro (oltre a 50 euro di tassa di iscrizione per chi non è già iscritto all’Istituto musicale). È possibile iscriversi ai corsi estivi fino a venerdì 30 giugno.

«La stagione si è appena conclusa con i saggi di fine anno nell’auditorium del nostro istituto e con la serata di premiazione del concorso musicale “Giannetti” al Teatro degli Industri – dichiara Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” –, ma l’attività della scuola continua come da tradizione anche d’estate, in attesa dell’inizio dei nuovi corsi in autunno. Teniamo molto ad assicurare, a chi lo desidera, la possibilità di non interrompere lo studio e la pratica con gli strumenti, grazie alla collaborazione con i nostri docenti. Sarà un’altra estate in musica».

Iscrizioni

Per l’adesione occorre compilare e consegnare il modulo di iscrizione, insieme con la ricevuta di pagamento, reperibile rivolgendosi alla segreteria dell’Istituto musicale (in via Bulgaria 21, telefono 0564.453128) oppure sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.